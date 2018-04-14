أعلنت وزارة الدفاع الروسية انه تم إعتراض جميع الصواريخ التي استهدفت مطار الضمير شرقي دمشق.

وقالت وزارة الدفاع الروسية بأن مطار الضمير شرقي دمشق قد تعرض لهجوم من 12 صاروخ مجنح وتم اعتراضها جميعا.

هذا وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها اليوم: ” أطلق أكثر من 100 صاروخ مجنح وصواريخ جو — أرض للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ضد أهداف عسكرية ومدنية في الجمهورية العربية السورية من ناقلات بحرية أميركية و عبر الجو”.

وأضافت الوزارة بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لجزء كبير من الصواريخ قبل وصوله الى أهدافها.

و بأنه تم استهداف المنشآت السورية من قبل سفينتين أمريكيتين من البحر الأحمر وطائرات تكتيكية فوق البحر المتوسط وقاذفات ” بي-1 بي” من منطقة التنف.

هذا وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت 14 أبريل/نيسان، إنه أمر بتوجيه “ضربات دقيقة” ضد سوريا ردا على الهجوم المزعوم بغاز سام والذي أدى إلى سقوط ما لا يقل عن 60 قتيلا في السابع من أبريل الجاري.