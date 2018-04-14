دانت جماعة “” في “العدوان الثلاثي” على ، معتبرة إياه انتهاكا واختراقا للقانون الدولي.

 

وقال رئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن، محمد علي الحوثي، في تغريدة له على موقع “تويتر”، ونقلها موقع قناة “المسيرة” التابعة لأنصار الله: إن “العدوان الثلاثي على سوريا يدلل على عدم احترام القانون الدولي ويمثل اختراقا فاضحا له”.

 

وأضاف: “أن عدم الالتزام بالقانون الدولي واحترام السيادة باتت سمة تتعامل بعنجهية مفرطة تجاهه وهو ما يعاني منه الشعب اليمني طيلة العدوان المستمر عليه”، مؤكداً أن “أفضل رد على العدوان الثلاثي على سوريا هو الممولة وإسرائيل المشاركة”.

كما أكدت وزارة الدفاع الروسية، أن أكثر من 100 صاروخ مجنح للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وصواريخ جو أرض استهدف منشآت عسكرية ومدنية في سوريا، وبأنه تم استهداف المنشآت السورية من قبل سفينتين أمريكيتين من البحر الأحمر وطائرات تكتيكية فوق البحر المتوسط وقاذفات “بي-1 بي” من منطقة التنف.