دانت جماعة “أنصار الله” في اليمن “العدوان الثلاثي” على سوريا، معتبرة إياه انتهاكا واختراقا للقانون الدولي.

وقال رئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن، محمد علي الحوثي، في تغريدة له على موقع “تويتر”، ونقلها موقع قناة “المسيرة” التابعة لأنصار الله: إن “العدوان الثلاثي على سوريا يدلل على عدم احترام القانون الدولي ويمثل اختراقا فاضحا له”.

وأضاف: “أن عدم الالتزام بالقانون الدولي واحترام السيادة باتت سمة تتعامل أمريكا بعنجهية مفرطة تجاهه وهو ما يعاني منه الشعب اليمني طيلة العدوان المستمر عليه”، مؤكداً أن “أفضل رد على العدوان الثلاثي على سوريا هو قصف السعودية الممولة وإسرائيل المشاركة”.

ندين العدوان الثلاثي على سورياوهو يدلل على عدم احترام القانون الدولي ويمثل اختراق فاضح له ان عدم الالتزام بالقانون الدولي واحترام السيادةباتت سمةتتعامل امريكابعنجهيةمفرطةتجاهه وهو مايعانى منه الشعب اليمني طيلةالعدوان المستمر عليه.إن افضل رد قصف السعوديةالممولةوإسرائيل المشاركة — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) April 14, 2018

كما أكدت وزارة الدفاع الروسية، أن أكثر من 100 صاروخ مجنح للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وصواريخ جو أرض استهدف منشآت عسكرية ومدنية في سوريا، وبأنه تم استهداف المنشآت السورية من قبل سفينتين أمريكيتين من البحر الأحمر وطائرات تكتيكية فوق البحر المتوسط وقاذفات “بي-1 بي” من منطقة التنف.