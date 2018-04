كشف موقع “ميديوم” الأمريكي في تقرير له بالأدلة، تورط الإمارات في فضيحة سرقة بيانات “فيس بوك” لمصلحة حملة “ترامب” الانتخابية، حيث كشفت لأول مرة عن تفاصيل جديدة بالقضية.

وربط التقرير بين الإمارات والمدير التنفيذي لشركة توفير خدمات المرتزقة “بلاك ووتر”، والمستشار في حملة ترامب، ايريك بنس، ومدراء في شركة “كامبريدج انالاتيكا” المتهمة بمساعدة حملة ترامب للرئاسية الأمريكية عبر تحليل بيانات مسروقة لمستخدمي “فيسبوك”، مع شخص يحمل اسما عربياً وجنسية دولة “سيشل”، وهو أحمد أشرف حسني الخطيب.

وأشارت الصحافية الأمريكية ويندي سيجلمان، صاحبة التقرير، أنه في سيشل بالذات تم لقاء رتبه الأمريكي اللبناني جورج نادر، مستشار ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد ، وجمع الأخير ببرنس والمصرفي كيريل دميترييف، المقرب من الرئيس الروسي فلاديمر بوتين، وهو اللقاء ، الذي يحقق فيه روبرت مولر المحقق الأمريكي، الخاص بالتواطؤ الروسي المحتمل في دعم حملة ترامب للرئاسة.

My latest: From the Seychelles to the White House to Cambridge Analytica, Erik Prince and the UAE are key parts of the Trump storyhttps://t.co/SL9tKhPI6r

— Wendy Siegelman (@WendySiegelman) April 9, 2018