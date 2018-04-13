أطل الكاتب الصحفي المصري , عضو مجلس النواب، ملمحا إلى وفاة جنرال #عيال_زايد اللواء الليبي المتمرد ، مؤكدًا أن رحيله خسارة فادحة لليبيا، في وقت أن الليبيين في أشد الحاجة له.!

 

وأصيب الجنرال الليبي ـ 74 عامًا ـ في الفترة الأخيرة، بسكتة دماغية، نُقل على إثرها من الأردن إلى أحد المستشفيات بباريس، ولكن لم يتسن لـ”المصريون” التأكد من وفاته.

 

وقال “بكري”، في سلسلة من التغريدات له على “تويتر”، إن “رحيل المشير خليفة حفتر، القائد العام للقوات المسلحة الليبية خسارة فادحة، لقد كان الرجل قاسما مشتركا بين أبناء الشرفاء، استطاع إعادة بناء جيش بعد الانهيار بفعل مؤامرة الناتو، كان يأمل في تحرير كافة الأراضي الليبية من الإرهاب، لكنه رحل في وقت الليبيون في أشد الحاجة إليه”.

 

وأضاف: “كان رجلا وطنيا وعروبيا مخلصا، وكان يؤمن بدور المحوري ويرى لأن خلاص ليبيا من لأزماتها الدامية رهن بمواقف التي لم تخذل ليبيا، رحم الله المناضل والمقاتل الذي كان يتمني أن يرى ليبيا وقد تحررت من دنس الإرهابيين وعادت لوحدتها مرة أخرى”.

 

 