أطل الكاتب الصحفي المصري مصطفى بكري, عضو مجلس النواب، ملمحا إلى وفاة جنرال #عيال_زايد اللواء الليبي المتمرد خليفة حفتر، مؤكدًا أن رحيله خسارة فادحة لليبيا، في وقت أن الليبيين في أشد الحاجة له.!

وأصيب الجنرال الليبي ـ 74 عامًا ـ في الفترة الأخيرة، بسكتة دماغية، نُقل على إثرها من الأردن إلى أحد المستشفيات بباريس، ولكن لم يتسن لـ”المصريون” التأكد من وفاته.

وقال “بكري”، في سلسلة من التغريدات له على “تويتر”، إن “رحيل المشير خليفة حفتر، القائد العام للقوات المسلحة الليبية خسارة فادحة، لقد كان الرجل قاسما مشتركا بين أبناء ليبيا الشرفاء، استطاع إعادة بناء جيش ليبيا بعد الانهيار بفعل مؤامرة الناتو، كان يأمل في تحرير كافة الأراضي الليبية من الإرهاب، لكنه رحل في وقت الليبيون في أشد الحاجة إليه”.

وأضاف: “كان رجلا وطنيا وعروبيا مخلصا، وكان يؤمن بدور مصر المحوري ويرى لأن خلاص ليبيا من لأزماتها الدامية رهن بمواقف مصر التي لم تخذل ليبيا، رحم الله المناضل والمقاتل الذي كان يتمني أن يرى ليبيا وقد تحررت من دنس الإرهابيين وعادت لوحدتها مرة أخرى”.

ليبيا ، رحم الله المناضل والمقاتل الذي كان يتمني ان يري ليبيا وقد تحررت من دنس الارهابيين وعادت لوحدتها مرة اخري — مصطفى بكري (@BakryMP) April 13, 2018

اليه ، كان رجلا وطنيا وعروبيا مخلصا ، وكان يؤمن بدور مصر المحوري ويري ان خلاص ليبيا من ازماتها الداميه رهن بمواقف مصر التي لم تخذل — مصطفى بكري (@BakryMP) April 13, 2018

بناء جيش ليبيا بعد الانهيار بفعل مؤامرة الناتو ،كان يامل في تحرير كافة الاراضي الليبيه من الارهاب ، لكنه رحل في وقت الليبيون في اشد الحاجة — مصطفى بكري (@BakryMP) April 13, 2018