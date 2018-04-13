في واقعة تعكس شعبية المستشار في الديوان الملكي ورئيس هيئة الرياضة ، شنت جماهير خلال مباراة فريقهم مع “الفتح” في المباراة النهائية للدوري السعودي للمحترفين هجوما عنيفا عليه، مما أدى لاستفزازه.

 

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فإنه فور ظهور صورته في شاشة العرض الرئيسية في الملعب، تعالت صافرات جماهير نادي “الهلال” التي استنكرت تواجده، ليرد عليهم بحركة تحمل إيماءات استياء من تصرفهم.

 

وجاء ذلك في الدقيقة الأخيرة من المباراة التي انتهت بفوز الهلال بأربعة أهداف لهدف واحد، حيث شارك بعد المباراة في تتويج الهلال بطلا لدوري المحترفين السعودي.

 

من جانبهم، عبر العديد من المغردين عن غضبهم من تركي آل الشيخ وتصرفه اللامسؤول، مؤكدين بأن هتافات جماهير نادي الهلال هي دليل قاطع على أنه غير مرغوب فيه، داعين لإقالته، مستنكرين تملق الإعلاميين له.