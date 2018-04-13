في واقعة تعكس شعبية المستشار في الديوان الملكي السعودي ورئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ، شنت جماهير نادي الهلال خلال مباراة فريقهم مع “الفتح” في المباراة النهائية للدوري السعودي للمحترفين هجوما عنيفا عليه، مما أدى لاستفزازه.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فإنه فور ظهور صورته في شاشة العرض الرئيسية في الملعب، تعالت صافرات جماهير نادي “الهلال” التي استنكرت تواجده، ليرد عليهم بحركة تحمل إيماءات استياء من تصرفهم.

وجاء ذلك في الدقيقة الأخيرة من المباراة التي انتهت بفوز الهلال بأربعة أهداف لهدف واحد، حيث شارك بعد المباراة في تتويج الهلال بطلا لدوري المحترفين السعودي.

من جانبهم، عبر العديد من المغردين عن غضبهم من تركي آل الشيخ وتصرفه اللامسؤول، مؤكدين بأن هتافات جماهير نادي الهلال هي دليل قاطع على أنه غير مرغوب فيه، داعين لإقالته، مستنكرين تملق الإعلاميين له.

رسالة ل #ولي_العهد صافرات الاستهجان على #تركي_آل_الشيخ

دليل واضح على عدم رضاهم على هذا الشخص ادخل الرياضه السعودية دوامه وتخبط وقرارات كارثيه ، وللاسف كان رده فوضوي ، اتمنى تولي احد ابناء #الملك_سلمان ملف الرياضه ل اصلاح مايمكن اصلاحه قبل التدهور الذي نحن مقبلين عليه . — موفق المطرفي (@AImatrfi) April 13, 2018

بعض الإعلاميين أحس ان الواحد منهم اذا ذكر #تركي_آل_الشيخ يبي يقول بعدها صلى الله عليه وسلم للدرجة ذي وصل بهم الحال؟؟ — Mastor Al-ghamdi🇸🇦 (@MastorAlghamdi) April 13, 2018

#الهلال_بطل_الدوري_السعودي_2018 #تركي_آل_الشيخ #الهلال_بطل_دوري_2018 #وليد_الفراج #اكشن_يا_دوري قال لك تركي فرحان للهلال والدليل يسلمهم الكاس

يحبيبي احترم عقولنا غصب يسلم الكاس هذا بروتوكول

ومع حركته 👎🏼 الصبيانيه واللي بيستغلها اعداء الوطن انها صدرت من مسؤول لمواطنين pic.twitter.com/MRRcGKUMmm — هلالي & المسعودي (@king556635_n) April 13, 2018

#تركي_آل_الشيخ الي يقول دعم ومادعم ترى كل المبالغ من الحكومه

ثاني شي تصرفه لايليق بمسؤول والحمدلله ان قدوتنا الرسول عليه الصلاه والسلام كان اذا اساء له احد ابتسم واذا اثناء عليه احد ابتسم ف اقتدوا "بنبيكم "ولاتتآثرو بتصرفات المراهقين من مسؤولين ومشاهير — جنرال حايل (@epvm6KJJCOjmUPv) April 13, 2018

#تركي_آل_الشيخ انت مصخره .. انت سمسره .. انت كل من باع فيك وشرآ .. 😂 pic.twitter.com/xoowSNL6g7 — دوامه .. (@moodalamood) April 12, 2018