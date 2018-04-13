سخر الإعلامي التونسي صالح الأزرق المذيع قناة “الحوار” من المملكة العربية السعودية، منتقدا إقامة المملكة لبطولة “البلوت” في الوقت الذي يدك فيه الحوثيين العاصمة الرياض بالصواريخ.

وقال “الأزرق” خلال تقديمه برنامجه “الرأي الحر”، أن لعب الورق والقمار خرج من دائرة المحرمات في السعودية وأصبحوا يقيمون له المسابقات.

وعلق على الأمر ساخرا: السعوديون يلعبون الورق والحوثي يدك الرياض بالصواريخ.

يشار إلى أنه في الوقت الذي استهدف فيه الحوثيون العاصمة الرياض بأكثر من المملكة قد 10 صواريخ باليستية خلال الشهر الماضي، أعلنت االمملكة عن تنظيم أول بطولة لـ”البلوت”، حيث شارك في البطولة التي نظمت الأسبوع الماضي 12288 لاعبا، تم اختيارهم بنظام القرعة الإلكترونية العشوائية، من أصل ما يزيد على 85 ألف مسجل، كما يشارك في إدارة المباريات تحكيميا 414 حكما خضعوا لدورات تدريبية مكثفة خلال الأسابيع الماضية.

واستمرت لمدة يومين البطولة ، حيث أقيمت في مركز “أبكس” للمؤتمرات والمعارض، والصالة الخضراء بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالعاصمة الرياض.

ورصدت الهيئة العامة للرياضة، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضات الذهنية، جوائز مالية ضخمة للفائزين تصل إلى مليون ريال سعودي لأصحاب المراكز الأربعة الأولى، حيث سيحصل صاحب المركز الأول على 500 ألف ريال، فيما سينال صاحب المركز الثاني مبلغ 250 ألف ريال، وسيحصل صاحب المركز الثالث على 150 ألف ريال، وأخيرا يظفر صاحب المركز الرابع بـ 100 ألف ريال.