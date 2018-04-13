نجح عناصر من الشرطة في انقاذ حياة طفلة عمرها 8 أشهر، ألقاها والدها من فوق منزل في مدينة “بورت إليزابيث” شرقي جنوب أفريقيا؛ في محاولةٍ منه لمنع قوى الأمن هدم عشرات المباني غير القانونية.

وتسلق الرجل ذو الـ38 عاما، منزلا مكونا من طابق واحد، ممسكا بطفلته صاحبة ال8أشهر، وهدد برميها من فوق المبنى عندما أحاط به رجال الأمن، قبل أن ينفذ تهديده بالفعل.

لكن لحسن الحظ، نجح شرطيون أسفل المبنى في التقاط الطفلة، التي لم تتعرض لأي إصابات.

وألقت القوات القبض على الأب، الذي وجهت له تهمة الشروع في قتل ابنته الرضيعة.

وكانت السلطات أمرت بهدم عشرات المنازل التي بنيت بشكل غير قانوني في كوادويسي، وسط احتجاجات من سكانها، الذين حاولوا التصدي لقوات الأمن.