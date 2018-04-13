وثقت عارضة أزياء أمريكية وإحدى نجمات إنستغرام الشهيرات، اللحظات الأخيرة من حياتها عبر بث مباشر للآلاف من متابعيها على “فيسبوك”، عندما تحطمت الطائرة الخاصة “بايبر بيه إيه-24 كومانش”، فوق ملعب للغولف مساء الاثنين .

وبدأت النجمة ماريا كوجان (23 عاما)، بتصوير مقاطع فيديو من الطائرة لتحميلها في قصص إنستغرام في طريق عودتها إلى لاس فيغاس.

وكانت “كوجان” تصور نفسها بحماس وهي جالسة في مقعدها على متن الطائرة.

وآخر ما قالته النجمة كلمة “أنا سعيدة”، قبل أن تحول الكاميرا لتصوير بقية الركاب في الطائر الخاصة، يبدو أنهم مجموعة من الأصدقاء وكانوا في رحلة لقضاء عطلة نهاية الأسبوع في مهرجان “Phoenix Lights Festival”.

ثم وقع الحادث عقب ذلك، ما أدى إلى مقتل الركاب جميعا وعددهم 6.

وقد اكتشف متابعوا ماريا أن انقطاع البث المباشر بشكل مفاجئ جاء بسبب تحطم الطائرة المملوكة لرجل الأعمال المعروف، جيمس بيدروزا، البالغ من العمر 28 عاما، والذي كان من بين الضحايا.

ولم تعلق إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) أو المجلس الوطني لسلامة النقل على التحقيقات الجارية حول الحادث.