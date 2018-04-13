في واقعة تعكس ضحالة فكره وتشكك في مدى صحة شهادته العلمية، تبنى مستشار ولي عهد أبو ظبي عبد الخالق عبد الله ما تم تداول من معلومات جديدة قناة سلوى السعودية التي ستحول قطر إلى جزيرة ، مؤكدا بأن هناك نية من المستثمرين حول نشر مجموعة من أسماك القرش والتماسيح داخل القناة.

وقال “عبد الله” في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” وأثارت سخية المغردين:” المستثمر الذي ينوي تنفيذ قناة سلوى الى ستحول قطر الى جزيرة تبتعد يوما بعد يوم عن الساحل السعودي سوف يملأ القناة بسمك القرش والتماسيح وأسماك تأكل البشر”.

المستثمر الذي ينوي تنفيذ قناة سلوى الى ستحول قطر الى جزيرة تبتعد يوما بعد يوم عن الساحل السعودي سوف يملأ القناة بسمك القرش والتماسيح وأسماك تأكل البشر. https://t.co/epPRKPSZ4x — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) April 12, 2018

تغريدة مستشار “ابن زايد” وضعته موضع سخرية لاذعة من قبل المغردين الذين كشفوا ضحالة فكره وتبنيه لأفكار غير منطقية، خاصة بعد تأكيده على احتواء القناة البحرية على التماسيح على الرغم من أن التماسيح لا تعيش في البحار، في حين وصف البعض تغريدته بروايات الجدات اللاتي كن يرويهن على الأبناء قبل النوم.

ذكرتني بقصص (حزاوي)جدتي الله يرحمها ويرحم الجدات والأمهات والأجداد ، لو تقصها على أحفادك قبل النوم كان أبرك. — ناصر النعيمي (@AlnuaimiNasser1) April 12, 2018

لا تنسون تحطون ضاحي خلفان فهو سمكة بلوط ههههههههه 😂😂😂 — خالدشاهين لهاجري🇸🇦 (@khalidalhajari) April 12, 2018

دكتور ركز ، تماسيح في البحر !! في ذمتي حالتكم صعبه — qatar.84 (@QZgrt84) April 12, 2018

هذه هي العقول الاستراتيجية اللي تفكر صح.

تستحق براءة اختراع على هذي الوسائل الحربية العسكرية التي تؤدي نجاح كبير بعملية بسيطة.

فقط سمكة قرش واحدة كافية لإخافة قطر والقطريين، وبالطبع هذا ما يسمى بالجيل الخامس من الحروب.

اذا كانت هذه هي عقلية المستشار، فكيف ستكون عقلية الحاكم. — عامر الدميني #اليمن (@ameraldomaini) April 12, 2018

تماسيح في مياه مالحة 🤣🤣🤣🤣🤣 — hanadi al abdali (@hanadi_abdali) April 12, 2018

يا أخي والله عيب .. استحوا على حالكم! ماهذا الفجر بالخصومة. لا اتكلم عن فحوى الخبر فهو غير منطقي. لكن نشرك له ولأخبار عديدة يظهر وضاعة كبيرة. حتى أنكم لا تستطيعون ان تكونون أندادا شرفاء. لست مع قطر ولا أؤيدها، لكن مشفق عليكم وعلى حال الوطن العربي بسبب غبائكم وعاداتكم الجاهلية. — Ahmad Mraisi (@amraisi) April 12, 2018

وكانت صحيفة “سبق” السعودية قد كشفت عن تفاصيل مشروع قناة سلوى البحرية الذي تدرسه المملكة، ومن المخطط أن يفصل قطر عن شبه الجزيرة العربية ويحولها إلى جزيرة.

وأضافت الصحيفة السعودية، أنه من المقرر أن يمول المشروع جهات سعودية وإماراتية استثمارية من القطاع الخاص، فيما ستتولى شركات مصرية مهام حفر القناة المائية.

وذكرت مصادر الصحيفة أنه من المخطط إنشاء قاعدة عسكرية سعودية في جزء من الكيلومتر الفاصل بين الحدود القطرية وقناة سلوى البحرية، بينما سيتم تحويل الجزء المتبقي إلى مدفن نفايات للمفاعل النووي السعودي الذي تخطط السعودية لإقامته، فيما سيكون محيط المفاعل النووي الإماراتي ومدفنه في أقصى نقطة على الحدود الإماراتية القريبة من قطر.