رد مدير المكتب الإعلامي في وزارة الخارجية القطرية أحمد بن سعيد الرميحي على تمسك بالمطالب الـ13 والتي أكدوا عليها في اجتماع ضم وزراء خارجية الرباعي العربي على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب في .

 

وقال “الرميحي” موجها حديثه لوزراء خارجية دول الحصار في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”تعيشون في عالم من الوهم”.

 

يشار إلى  أنه وقبل 3 أيام من انعقاد القمة العربية، وجهت والإمارات والبحرين ومصر رسالة لقطري أكدت فيها تمسكها بالمطالب الـ13، التي طرحتها أمام لحل الأزمة الخليجية.

 

وذكر المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمية في موقع “تويتر”، أن وزراء خارجية الدول الـ4، التي تشكل ما يسمى باللجنة الوزارية المعنية بالتدخلات الإيرانية في الشؤون العربية، عقدوا اليوم الخميس اجتماعا تشاوريا في الرياض.

 

ونقل أبو زيد أن “الوزراء أكدوا على تمسك دولهم بالمطالب الثلاثة عشر والمبادئ الست أساسا ضروريا لإقامة علاقة طبيعية مع قطر”.

وكانت دول الحصار قد قدمت  للسلطات القطرية، يوم 23 يونيو/حزيران عام 2017، عبر وساطة كويتية، قائمة تتضمن 13 مطلبا، محددة تنفيذها كشرط لرفع المقاطعة عن قطر، ومن أبرز المطالب خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع إيران وطرد جميع عناصر الحرس الثوري الإيراني من الأراضي القطرية، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر، التي لم يتم إقامتها رسميا بعد، وإغلاق قناة “الجزيرة”، وقطع جميع الصلات مع جماعة “الإخوان المسلمون” وتنظيمي “داعش” و”القاعدة” و”” اللبناني.

 

ورفضت قطر بشكل قاطع الاستجابة لهذه المطالب، قائلة إنها مستعدة لخوض مفاوضات مع الدول التي تحاصرها لكن دون أي شروط مسبقة.