اتهم الكاتب الكويتي ورئيس تحرير صحيفة “السياسة” الكويتية أحمد الجار الله المخابرات الجزائرية بالمسؤولية عن حملة شتائم استهدفته على “تويتر” بهد زعمه بأن الطائرة الجزائرية التي تحطمت كانت تحمل على متنها قيادات من جبهة البوليساريو.

وقال “الجار الله” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”مغردين من ورعان البوليساريوا الحالمين بحكم الصحراء المغربيه ما ان قلنا أن الصحراء مغربيه أرضآ وبشرآ ما أن قلنا ذالك وتجاوب معنا الجمع حتي هلت علينا وعلي من أيدنا شتائم من نوع ردئ بعضها كما يبدوا من مخابرات الداعمين لهم لكن ستظل الصحراء مغربيه بجغرافيتها وأهلها”.

مغردين من ورعان البوليساريوا الحالمين بحكم الصحراء المغربيه ما ان قلنا أن الصحراء مغربيه أرضآ وبشرآ ما أن قلنا ذالك وتجاوب معنا الجمع حتي هلت علينا وعلي من أيدنا شتائم من نوع ردئ بعضها

كما يبدوا من مخابرات الداعمين لهم لكن ستظل الصحراء مغربيه

بجغرافيتها وأهلها — أحمد الجارالله (@Ahmadaljaralah) April 13, 2018

وكان أحمد الجار الله قد أثار غضب الجزائريين الخميس بعد زعمه أن من بين ضحايا الطائرة العسكرية التي تحطمت بعد إقلاعها من مطار “بوفاريك” اتهامه للجزائر قياديا من جبهة البوليساريو.

وقال “الجار الله” في تدوينات له عبر حسابه لموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” متعمدا إثارة الفتنة على الرغم من حالة الحزن والأسى التي اجتاحت العالم العربي على ضحايا الطائرة:” الطائره التي وقعت في الجزائر من بين ضحاياها عشرين قيادي بوليساريو المعروف أن الجزائر تدعم البوليساريو تدعمهم بالسلاح والمال وتشجع إنفصالهم عن المغرب”.

الطائره التي وقعت في الجزائر من بين ضحاياها عشرين قيادي بوليساريو المعروف أن الجزائر تدعم البليساريوا تدعمهم بالسلاح

والمال وتشجع إنفصالهم عن المغرب — أحمد الجارالله (@Ahmadaljaralah) April 11, 2018

وأضاف في تغريدة أخرى:” مايقارب أربعه عقود لم تنجح الجزائر في تثبيت حكم البوليساريوا الوضع غير طبيعي الارض مغربيه وشعب مغربي وقله من البشر تريد أن تخرج عن طبيعه الاشيآء طبيعه الشعب في تلك الاراضي طبيعه مغربيه وليست جزائريه الله يصلح الحال عالم عربي فيه تشوهات”.

مايقارب أربعه عقود لم تنجح الجزائر في تثبيت حكم البوليساريوا

الوضع غير طبيعي الارض مغربيه وشعب مغربي وقله من البشر تريد

أن تخرج عن طبيعه الاشيآء طبيعه الشعب في تلك الاراضي طبيعه مغربيه وليست جزائريه الله يصلح الحال عالم عربي فيه تشوهات — أحمد الجارالله (@Ahmadaljaralah) April 11, 2018

وكان 257 شخصا قد لقوا مصرعهم في حادث تحطم طائرة نقل عسكرية صباح الأربعاء شمالي الجزائر، في أسوأ كارثة طيران في تاريخ البلاد.

وسقطت الطائرة بعد وقت قصير من إقلاعها في رحلة من مطار بوفاريك إلى ولاية تندوف (غرب) ثم مدينة بشار (جنوب غرب).

والطائرة المنكوية روسية الصنع من طراز “إليوشين” وتستخدم من قبل القوات الجوية الجزائرية في نقل الأفراد والإمداد.

ولم تقدم وزارة الدفاع الجزائرية سببا للحادث، لكن مصدرا أمنيا مطلعا قال لوكالة الأناضول التركية، إن “المحققين عثروا على الصندوق الأسود للطائرة ونقلوه من أجل إجراءات الفحص التقني”.

ويعد هذا الحادث الأسوأ في تاريخ الطيران بالجزائر، سواء المدني أو العسكري، بعد أن شهدت منطقة أم البواقي شرقي البلاد يوم 11 فبراير / شباط 2014 سقوط طائرة نقل عسكرية من نوع “هركول سي 130” مخلفة وفاة 102 شخص، بينهم 4 نساء، ونجاة راكب واحد.

وفي 24 يوليو / تموز من العام ذاته، تحطمت طائرة سويسرية استأجرتها شركة الخطوط الجزائرية في شمال مالي خلال رحلة نحو بوركينا فاسو، ما تسبب في مصرع 116 شخصا نصفهم من الفرنسيين، وقالت التحقيقات إن الحادث نجم عن عدم تفعيل نظام مكافحة الصقيع.