ضجة غير مسبوقة شهدتها مواقع التواصل بالسعودية، عقب نشر النجم السعودي، ياسر القحطاني، لاعب الهلال مقطع فيديو عبر صفحته بتويتر أعلن فيه اعتزاله كرة القدم.

ونشر القحطاني المولود في عام 1982 مقطع فيديو من خلال حسابه الرسمي على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي وهو يخلع قميص الهلال ويضع وشاح النادي ليُعلن أنه بدأ مرحلة جديدة كمشجع مع النادي.

وانفجرت تغريدة ياسر القحطاني بآلاف الردود والتعليقات التفاعلية، حيث شكره آلاف السعوديين على مسيرته وما قدمه.

ستبقى فالقلب يا أسطورتتتتتتتي 😭😭😭 — ثامر العتيبي .. (@Th1mer) April 13, 2018

شكرًا لكل مً قدمته في خدمه الأزرق، لن ننساك أيها الاسطوره، الله يوفقكك ويرزقك ، والله يطول في عمر من رباك 💙💙 — majid (@majid84459314) April 13, 2018

احلى ختام لأحد اعظم مهاجمي الكرة الخليجية والاسيوية ،وداعًا يا قناص ..

شكرًا على كل ما قدمت الله يوفقك بحياتك الخاصة 💙 pic.twitter.com/jP5oLFz77t — خويلد (@kke2_) April 13, 2018

من يحب الهلال سيشكر كل من خدم الشعار ..

فما بالكم بلاعب مثل ياسر القحطاني ! تنازل عن كثير أندية ومبالغها الضخمة مقابل عشقه للهلال.

اشكروه وكرموه فهذا اقل ما نقدمه له — خويلد (@kke2_) April 13, 2018

فخم حتى بالاعتزال 💔💔 — هآدي (@abdalhadi8888) April 13, 2018

وداعاً يا بو عزوز لاعب يعرف كيف ومتى وأين يكون وكيف يتعامل مع الكورة ومع الناس ، بالرغم من تخلي الحظ عنه فترة من الزمن … مقطع رائع يبيّن وداع الكبار ويترك أثر كما تركت أنت 💙 — عبدالرحمن آل مسفر (@2827_aj) April 13, 2018

وعبر الكثيرين عن حزنهم الشديد لافتقاد الملاعب السعودية مثل هذا النجم الذي طالما أسعد عشاقه بلمساته السحرية، ودونت آلاف التغريدات تحت وسم #اعتزال_ياسر_القحطاني

اعتزلت ولكنك لازلت محبوباً،

واسمك في سجل الفضل مكتوباً.@Y20

#اعتزال_ياسر_القحطاني — د. عائض القرني (@Dr_alqarnee) April 13, 2018

شكراً @Y20 💙

شكراً لما قدمته للكرة السعودية وللزعيم

الله يوفقك في مسيرتك القادمة #اعتزال_ياسر_القحطاني — نواف العابد (@nawaf__alAbid24) April 13, 2018

ياسر ياكاسر يافنان ..القناص بكى أمس فرحا'' بإنجاز للزعيم واليوم أبكاني حزنا'' بتعليقه للقميص وداعا'' لأهم شخص في قلبي عرفته في الوسط الرياضي @Y20 #اعتزال_ياسر_القحطاني pic.twitter.com/uqEXNbVlGY — ماجد التويجري (@Mtwaijari) April 13, 2018

الفيديو الذي نزله الكابتن الكبير ياسر القحطاني يقول التالي لابد للحظة الفراق ان تأتي واخلع القميص واسلم شارة القيادة

فاني سأرتدي شال الهلال متوشحاً به محباً وعاشقاً وأكون فرداً من ضمن ملايين العشاق#اعتزال_ياسر_القحطاني — عامر عبدالله المري (@Amer_Abdulla) April 13, 2018

حضر للهلال عاشقاً ورحل عنه قائداً صعد كل المنصات، ياسر القحطاني .. قصة انتماء في دروس الوفاء 💙#اعتزال_ياسر_القحطاني

pic.twitter.com/nplLsPxtQi — خالد القحطاني (@khaled_q28) April 13, 2018

#اعتزال_ياسر_القحطاني

ٰ

حينما يعتزل أسطورة بحجم و قيمة ياسر القحطاني لا يمكنك تجاوز الأمر بسهولة و تقلب الصفحة

بل ستضطر لإغلاق كتاب لن يتكرر و الإحتفاظ به في سجلات التاريخ ، لـ يعود إليه و يقرأه كل لاعب يبحث عن المجد 💙

ٰ#وداعا_ياسر_القحطاني pic.twitter.com/9RVwEXJOmG — T H I A G O ★ (@Th7rb) April 13, 2018

كان@Y20 قائداً محفزاً لنا أشكره على كل ما أعطى وأتمنى له التوفيق في المستقبل#اعتزال_ياسر_القحطاني — محمد البريك (@albreak_m) April 13, 2018

بدأ نجماً

تهافت عليه الكبار

كان محط الأنظار

قست عليه الظروف وأرادت تدميره

صمد القحطاني

واصل المسير ورفض الاستسلام

طالته اقلام التجريح وتناست ان بشر له احساس

ومع ذلك كان يفقد من مستواه ويكسب احترام ومحبة فئة تلو فئة نقطة نهاية السطر اليمه لمحبيك 😪 #اعتزال_ياسر_القحطاني pic.twitter.com/HRFJc7W8Lu — عامر عبدالله المري (@Amer_Abdulla) April 13, 2018

“أبوتريكة” يودع “القحطاني”

ووجه محمد أبو تريكة لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، رسالة وداع لياسر القحطاني.

ونشر أبو تريكة رسالة عبر حسابه يودع فيها القحطاني، وقال خلالها: “ياسر القحطاني أسطورة سعودية عربية سوف تفتقده الملاعب العربية كل التوفيق له فيما هو قادم”.

ياسر القحطاني أسطورة سعودية عربية سوف تفتقده الملاعب العربية كل التوفيق له فيما هو قادم — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) April 13, 2018

قرار تركي آل الشيخ

وكشف رجاء الله السلمي، وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة لشؤون الإعلام، أن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ قرر أن يدعم حفل اعتزال ياسر القحطاني مع فريق عالمي.

وأوضح “السلمي” عبر حسابه الرسمي على “تويتر” قائلاً: أبلغني الرئيس بأنه في حال صحت أخبار اعتزال الكابتن ياسر القحطاني فسيتكفل بحفل اعتزاله مع فريق عالمي متى رغب اللاعب في ذلك”.

وحقق “القحطاني” لقب الدوري السعودي للمحترفين بالأمس مع الهلال، للمرة الثانية على التوالي بعد تصدره لجدول ترتيب المسابقة بفارق نقطة وحيدة عن الأهلي صاحب المركز الثاني.

وانضم القحطاني إلى صفوف الهلال في عام 2005 قادما من القادسية ليدافع بعدها عن ألوان زعيم الأندية السعودية حتى العام الجاري.

وفي عام 2011 خرج القحطاني إلى صفوف العين الإماراتي على سبيل الإعارة قبل أن يعود من جديد للأزرق.

ونال القحطاني شرف المشاركة في كأس العالم في عام 2006 والتي جرت في ألمانيا وسجل وقتها هدفا في مرمى تونس.

وتوج اللاعب المعروف بالـ”الكاسر” بعدد من البطولات مع الهلال كان آخرها الدوري السعودي في الموسم الجاري.