ضجة غير مسبوقة شهدتها مواقع التواصل بالسعودية، عقب نشر النجم السعودي، ياسر القحطاني، لاعب الهلال مقطع فيديو عبر صفحته بتويتر أعلن فيه اعتزاله كرة القدم.

 

ونشر القحطاني المولود في عام 1982 مقطع فيديو من خلال حسابه الرسمي على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي وهو يخلع قميص الهلال ويضع وشاح النادي ليُعلن أنه بدأ مرحلة جديدة كمشجع مع النادي.

وانفجرت تغريدة ياسر القحطاني بآلاف الردود والتعليقات التفاعلية، حيث شكره آلاف السعوديين على مسيرته وما قدمه.

 

 

 

 

 

 

 

 

وعبر الكثيرين عن حزنهم الشديد لافتقاد الملاعب مثل هذا النجم الذي طالما أسعد عشاقه بلمساته السحرية، ودونت آلاف التغريدات تحت وسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“أبوتريكة” يودع “القحطاني”

ووجه محمد أبو تريكة لاعب الأهلي ومنتخب السابق، رسالة وداع لياسر القحطاني.

 

ونشر أبو تريكة رسالة عبر حسابه يودع فيها القحطاني، وقال خلالها: “ياسر القحطاني أسطورة سعودية عربية سوف تفتقده الملاعب العربية كل التوفيق له فيما هو قادم”.

 

 

قرار تركي آل الشيخ

وكشف رجاء الله السلمي، وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة لشؤون الإعلام، أن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ قرر أن يدعم حفل اعتزال ياسر القحطاني مع فريق عالمي.

 

وأوضح “السلمي” عبر حسابه الرسمي على “تويتر” قائلاً: أبلغني الرئيس بأنه في حال صحت أخبار اعتزال الكابتن ياسر القحطاني فسيتكفل بحفل اعتزاله مع فريق عالمي متى رغب اللاعب في ذلك”.

 

وحقق “القحطاني” لقب الدوري السعودي للمحترفين بالأمس مع الهلال، للمرة الثانية على التوالي بعد تصدره لجدول ترتيب المسابقة بفارق نقطة وحيدة عن الأهلي صاحب المركز الثاني.

 

وانضم القحطاني إلى صفوف الهلال في عام 2005 قادما من القادسية ليدافع بعدها عن ألوان زعيم الأندية السعودية حتى العام الجاري.

 

وفي عام 2011 خرج القحطاني إلى صفوف العين الإماراتي على سبيل الإعارة قبل أن يعود من جديد للأزرق.

 

ونال القحطاني شرف المشاركة في كأس العالم في عام 2006 والتي جرت في ألمانيا وسجل وقتها هدفا في مرمى تونس.

 

وتوج اللاعب المعروف بالـ”الكاسر” بعدد من البطولات مع الهلال كان آخرها الدوري السعودي في الموسم الجاري.