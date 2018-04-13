بدأت فضائح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتكشف بالجملة في الأونة الأخيرة، فلم تنتهي قضيته بعد مع ممثلة الأفلام الإباحية “ستورمي دانيالز”، حتى ظهرت فضيحة جديدة وكشف الستار عن ابن مجهول لترامب نتاج علاقة سابقة.

وفي مفاجأة من العيار الثقيل كشفت الصحافة الأمريكية، أن “ترامب”، لديه طفل غير شرعي من علاقة سرية مع مديرة منزله.

وحسب صحيفة “نيويورك بوست”، فإن حارس أمن يدعى “دينو ساجودين” كان يعمل في برج “ترامب وورلد تاور” السكني بنيويورك قدم هذه المعلومة لصحيفة “ناشيونال انكيرر”، مقابل 30 ألف دولار عام 2015، بعد أن وقع معها عقدا يتعلق بامتلاكها حقوق النشر الحصري، لكنها لم تنشر الخبر أبدا.

وينص العقد على أن يدفع “ساجودينر” مليون دولار حال سرب هذه المعلومة إلى أي طرف آخر أو تحدث عن الصفقة، لافته إلى أن الحارس فوجئ عند معرفته بتسرب الخبر إلى الصحافة.

وأضافت “نيويورك بوست” أن شركة “أمريكان ميديا” المالكة لـ”ناشيونال انكيرر”، المتصدرة لعالم الأخبار الفضائحية في الولايات المتحدة، والمدارة من قبل “ديفيد بيكر”، الذي يدعي بأنه مقرب من “ترامب”، هي التي دفعت 30 ألف دولار لحارس الأمن مقابل هذه المعلومة في ذلك الوقت.

وعلى الجانب الآخر يسعى مايكل كوهين محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشخصي يوم الجمعة لوقف دعوى تشهير أقامتها ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز بينما قال محاميها إنه يعتقد أن كوهين سيرفض الإدلاء بشهادته أمام المحكمة إن فشل مسعاه.

وأبلغ كوهين محكمة لوس انجليس الجزئية يوم الخميس أنه ينوي طلب تعليق الدعوى القضائية التي أقامتها دانيالز ضده هو وترامب على أساس أن تحقيقا جنائيا يجري حاليا يتداخل مع الحقائق في هذه القضية، في إشارة إلى أن شهادته قد يستخدمها الادعاء لبناء قضية جنائية ذات صلة ضده.

وكوهين، الذي ينفي ارتكاب أي مخالفات، محور جدل يحيط بتقديم مبلغ قدره 130 ألف دولار للممثلة الإباحية واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد.

وزعمت الممثلة أنها مارست الجنس مرة مع ترامب عام 2006 وتم تقديم هذا المبلغ لها قبيل الانتخابات الرئاسية في 2016 لتتكتم الأمر. وتقول إن نفي كوهين حدوث هذا يجعلها تبدو كاذبة وهي تقاضيه الآن للتشهير بها.

وداهم مكتب التحقيقات الاتحادي مكتب “كوهين” ومنزله يوم الاثنين الماضي في إطار تحقيق في تلاعب مصرفي وضريبي محتمل واحتمال انتهاك قانون الانتخابات بتقديم مبلغ نقدي لدانيالز، وذلك وفق ما صرح به مصدر مطلع على سير التحقيق لرويترز.