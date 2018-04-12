تحسبا لحرب إقليمية قد تستهدف المفاعلات النووية الإيرانية مع تصاعد التهديدات لتوجيه ضربة عسكرية للنظام السوري، دعا السياسي الكويتي وعضو مجلس الأمة السابق ناصر الدويلة بلاده لمراجعة مخزون أدوية اليود وسوائل التطهير ضد الإشعاع النووي، وذلك تحسبا لتسرب إشعاعي من المفاعلات النووية الإيرانية في حال قصفها.

وقال “الدويلة” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” ادعو وزارة الصحة لمراجعة مخزونها من حبوب اليود و سوائل الرش و التطهير ضد الاشعاع النووي فالمنطقة تلتهب حولنا و نحتاج الى اتخاذ إجراءات احترازيه لسلامة المواطنين و المخازن والمستودعات ومجسات الانذار من ارتفاع نسب الاشعاع و سلامة المياه و محطات الطاقة”.

ادعو وزارة الصحة لمراجعة مخزونها من حبوب اليود و سوائل الرش و التطهير ضد الاشعاع النووي فالمنطقه تلتهب حولنا و نحتاج الى اتخاذ اجراءآت احترازيه لسلامة المواطنين و المخازن والمستودعات و مجسات الانذار من ارتفاع نسب الاشعاع و سلامة المياه و محطات الطاقه — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) April 12, 2018

وأضاف في تغريدة أخرى:” كما قلت امس ان المنطقة تقترب من نقطة الانفجار و هناك ترتيبات لتجنب الجنود الروس تؤخر بدء العمليات ضد اهداف محدودة في سوريا لن تؤدي لإسقاط النظام لكن قد تستغل اسرائيل الموقف وتوجه طائراتها الخفيه لتدمير بعض الاهداف النووية الإيرانية وهذا سيوسع الاحتمالات الخطرة في المنطقة”.

كما قلت امس ان المنطقه تقترب من نقطة الانفجار و هناك ترتيبات لتجنب الجنود الروس تؤخر بدء العمليات ضد اهداف محدودة في سوريا لن تؤدي لاسقاط النظام لكن قد تستغل اسرائيل الموقف وتوجه طائراتها الخفيه لتدمير بعض الاهداف النوويه الايرانيه وهذا سيوسع الاحتمالات الخطرة في المنطقة — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) April 12, 2018

وأوضح “الدويلة” أنه:” قبل اسبوعين استغلت اسرائيل المناورات الكبرى التي نفذتها قواتها مع القوات الأمريكية فطافت طائرتان اسرائيليتان من نوع الشبح التي لا يكتشفها الرادار على المواقع النووية الإيرانية و عادت عبر الاجواء العراقية والسورية وهذا الحدث يدل على تخطيط اسرائيلي لاستغلال الظروف القادمة”.

قبل اسبوعين استغلت اسرائيل المناورات الكبرى التي نفذتها قواتها مع القوات الامريكيه فطافت طائرتان اسرائيليتان من نوع الشبح التي لا يكتشفها الرادار على المواقع النووية الايرانيه و عادت عبر الاجواء العراقيه و السوريه وهذا الحدث يدل على تخطيط اسرائيلي لاستغلال الظروف القادمه — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) April 12, 2018

وأكد على أن منهجه ” في التحليل هو اسوأ الاحتمالات و هو منهج ملتزم فيه طوال حياتي و نحن نحلل الموقف و لا نعلم الغيب وليس لنا اي تأثير على قرارات وخطط الدول المتصارعة لكن يهمنا ان نكون مستعدين للاحتمال الاسوأ وهو ضرب المنشآت النووية الإيرانية القريبة من منطقتنا لما سيترتب عليها من تلوث واشعاع”.