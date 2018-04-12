استمرارا لحالة التردي التي يمثلها وبما يشكل تطاولا على دول مجلس التعاون خاصة سلطنة عمان والكويت، اعتبر مستشار ولي عهد أبو ظبي عبد الخالق عبد الله بأن اللجنة المشتركة السعودية الإماراتية التي تشكلت في ديسمبر/كانون الأول الماضي هي البديل لمجلس التعاون الخليجي.

وقال “عبد الله” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” اخبار مهمة: اللجنة الأمريكية السعودية الإماراتية التي تشكلت في 26 مارس وستجتمع مرة كل شهر لتنسيق المواقف بين هذه الدول ستكون من الآن فصاعدا بديلا للإجتماع الأمريكي الخليجي السنوي. واللجنة السعودية الإماراتية التي تشكلت في ديسمبر ستكون بديلاً عن مجلس التعاون الخليجي حتى إشعار آخر”.

اخبار مهمة: اللجنة الأمريكية السعودية الإماراتية التي تشكلت في 26 مارس وستجتمع مرة كل شهر لتنسيق المواقف بين هذه الدول ستكون من الآن فصاعدا بديلا للإجتماع الأمريكي الخليجي السنوي. واللجنة السعودية الإماراتية التي تشكلت في ديسمبر ستكون بديلاً عن مجلس التعاون الخليجي حتى إشعار آخر — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) ١٠ أبريل، ٢٠١٨

وأضاف في تغريدة أخرى: ” مقتنع اكثر من أي وقت آخر ان الثاني السعودي الإماراتي سيملي مؤقتا فراغ مجلس التعاون الخليجي والثلاثي الإمريكي السعودي الإماراتي سيحل محل الإجتماع الأمريكي الخليجي السنوي حتى اشعار آخر.”

مقتنع اكثر من أي وقت آخر ان الثاني السعودي الإماراتي سيملي مؤقتا فراغ مجلس التعاون الخليجي والثلاثي الإمريكي السعودي الإماراتي سيحل محل الإجتماع الأمريكي الخليجي السنوي حتى اشعار آخر. — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) ١١ أبريل، ٢٠١٨

من جانبهم، شن مغردون عمانيون هجوما عنيفا على مستشار “ابن زايد”.

وأكد المغردون على وحدة الخليج، وان ما بدر من “عبد الخالق عبد الله” يمثله هو فقط، مناشدين أحرار الإمارات اتخاذ موقف من هذا الكلام.

في حين سخر آخرون من طرح مستشار ولي عهد أبوظبي، الذي يعتبر فيه الإمارات وكأنها دولة عظمى، مشيرين بالسخرية بأن هذه اللجنة من الممكن أن تحل مكان الجامعة العربية والأمم المتحدة أيضا.

لماذ لا؟ ممكن تحل محل الجامعة العربية وكذلك الجمعية العامة للامم المتحدة وحتى مجلس الامن؟؟

الله يعينكم …. — ali almahri (@AliAlmahri) ١١ أبريل، ٢٠١٨

فقر الجهول بلا عقل إلى أدب

فقر الحمار بلا رأس إلى رسن — Salim سالم الخلاسي (@SKhalasi) ١١ أبريل، ٢٠١٨

حسستني انكم دولة عظمى 😁

كم مليار دفعتوا عشان هذا show — ابوعبدالله 🌹 قابوس 🌹 (@abo_ellail105) ١١ أبريل، ٢٠١٨

نعم هي أخبار مهمه بمنظوركم الوجداني وبمنظورناالخليجي العام وحسب صياغتكم هي لجنه أو مفوضيه مبتوره وهي تمثل نفسها لأنها لم تنبثق عن جمعيه رئاسيه أكبر حتى تكون بديلا وممثلا عن مجلس التعاون.

مجلس التعاون قائم دام هناك أمانه وأمين عام للمجلس.

أقتناعُك نتفهمه ولكن لايرقى لضمير الخليج. — خالد بن عامر 🇴🇲 (@khalidamer0099) ١١ أبريل، ٢٠١٨

يعني تجميد عمل مجلس التعاون حتى إشعار أخر

خليجنا واحد — سالم (@salim198245) ١٠ أبريل، ٢٠١٨

وش عليكم ثقه ابا ايفانكا فيكم عاليه جدا مبروك عليكم 😊😊 — 🇴🇲 Hamed Al ajmi (@hamed1111m) ١١ أبريل، ٢٠١٨

أين شرفاء الإمارات أصحاب النخوة من مثل هذا الكلام الحقير. — Abdullah Al Sulaimani (@99894811_abdu) ١١ أبريل، ٢٠١٨

خلاص يا إماراتيين ويالسعوديين إنتوا مو خليجيين حتى إشعار آخر 😂💔 — issa al azri (@issaazri) ١١ أبريل، ٢٠١٨

وكانت الإمارات قد أعلنت في ديسمبر/كانون الاول الماضي إنها شكلت مع السعودية لجنة للتعاون في المجالات العسكرية والاقتصادية، بمعزل عن مجلس التعاون الخليجي.

وأوضحت الخارجية الإماراتية في بيان أن استحداث “لجنة التعاون المشترك” حصل على موافقة رئيس الدولة خليفة بين زايد آل نهيان.

وستتولى اللجنة تنسيق التعاون بين الدولتين “في جميع المجالات العسكرية والسياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية وغيرها”، حسب بيان الخارجية الإماراتية آنذاك.

ولم يحدد الإعلان الإماراتي ما إذا كانت ستتم دعوة أي دول خليجية أخرى للانضمام إلى اللجنة الجديدة، إلا أن التطورات تمثل ضغطا على دول مجلس تعاون الخليج المتحالفة مع الولايات المتحدة، والذي تأسس في 1981 كموازنة لنفوذ إيران في المنطقة.