كشف السفير الليبي السابق لدى جنوب أفريقيا عبد الله الزبيدي بأن بشير صالح مدير مكتب الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، غادر المستشفى في جنوب إفريقيا إلى دولة الإمارات برفقة عائلته.
وقال “الزبيدي” إن بشير صالح غادر المستشفى بجنوب إفريقيا إلى دولة الإمارات برفقة عائلته دون أن يحدد يوم مغادرته، بحسب ما نقلت شبكة “الوسط” الليبية في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء.
ولفت إلى أن مدير مكتب “القذافي” بشير صالح انقطعت أخباره وغيّر أرقام هاتفه منذ مغادرته جنوب أفريقيا إلى الإمارات.
وكان “صالح” قد تعرض لمحاولة اغتيال في 24 شباط/فبراير الماضي بجنوب إفريقيا، دون علم الأطراف المتورطة في اغتياله.
ويلقب “صالح”، بأنه خزانة أسرار العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، ومن الممكن أن يلعب دورا مهما في محاكمة الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي بشأن تلقيه تمويلات من القذافي خلال الانتخابات الرئاسية الفرنسية في 2007.
تعليق واحد علي “مدير مكتب “القذافي” يغادر جنوب أفريقيا لاجئاً إلى الإمارات “مأوى الهاربين وسارقي الأوطان””
أنا سميتها منذ زمن بدولة المؤامرات العبرية المتحدة هذه الدولة الملعونة والتي تعد إحدى أهم ما تنبأ به حبيبنا وسيدنا المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر وتكلم عن أواخر الزمان وعلامات قيام الساعة بانه عندما نرى الحفاة العراة رعاة الشات يتطاولون في البنيان وأن تلد الأمة ربتها أي الجواري والعاهرات التي يستعملهم ويفتعل بهم أولاد ناقص بن هريان بكل أنواع الفجور فتحبل احداهن لتولد اميرة او امير يكونون اسيادا لأمهاتهم وما ادرنا بنساء وجواري والمقبور ناقص بن هريان عندما جئته ذريته الخبيثة الذين يتحكمون بهذه الدولة الخبيثة نعم ان ما تدعى بدولة الامارات ما هي الى دولة مؤامرات ومطبخ شيطاني ومعامل تصنع فيها كل المنتجات والصناعات الصهيونية والماسونية والمافيوية وكل رجس وخبث وقذارة وخسة ونذالة وخيانة وانحطاط تستهدف به الامة في ثوابتها ومناهجها وعقائدها واخلاقها وفكرها وشبابها واجيالها وبالتالي ومن الطبيعي أن تكون ارض ومأوى لكل الخونة والمارقين وكل من سولت له نفسه الخبيثة وكذلك أن تكون مصانع ومكبات للنفيات المحسوبة على البشرية وإعادة التدوير والترميم أحيانا