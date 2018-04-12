كشف السفير الليبي السابق لدى جنوب أفريقيا عبد الله الزبيدي بأن بشير صالح مدير مكتب الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، غادر المستشفى في جنوب إفريقيا إلى دولة الإمارات برفقة عائلته.

وقال “الزبيدي” إن بشير صالح غادر المستشفى بجنوب إفريقيا إلى دولة الإمارات برفقة عائلته دون أن يحدد يوم مغادرته، بحسب ما نقلت شبكة “الوسط” الليبية في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء.

ولفت إلى أن مدير مكتب “القذافي” بشير صالح انقطعت أخباره وغيّر أرقام هاتفه منذ مغادرته جنوب أفريقيا إلى الإمارات.

وكان “صالح” قد تعرض لمحاولة اغتيال في 24 شباط/فبراير الماضي بجنوب إفريقيا، دون علم الأطراف المتورطة في اغتياله.

ويلقب “صالح”، بأنه خزانة أسرار العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، ومن الممكن أن يلعب دورا مهما في محاكمة الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي بشأن تلقيه تمويلات من القذافي خلال الانتخابات الرئاسية الفرنسية في 2007.