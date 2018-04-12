كشف مصدر أمريكي، الخميس، عن تحديد الولايات المتحدة 8 أهداف محتملة لاستهدافها عسكريًا في سوريا.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، في حديث لقناة “CNBC” المحلية، أن الأهداف تشمل مطارين، ومركز أبحاث علمية، ومصنعًا لإنتاج الأسلحة الكيميائية.

وأضاف المصدر: “ندرس بشكل جديد ومفصل ودقيق للغاية الوضع برمته، وسنرى ماذا سيحدث”، دون تفاصيل إضافية.

وقتل 78 مدنيًا على الأقل وأصيب مئات، السبت الماضي، جراء هجوم كيميائي للنظام السوري على مدينة دوما، آخر منطقة تخضع للمعارضة في الغوطة الشرقية بريف دمشق، بحسب مصدر طبي.

وتحمل الولايات المتحدة دمشق مسؤولية هجوم دوما، فيما تصر روسيا، الداعمة للنظام السوري، على أن هذا الهجوم مجرد شائعات.

وتعهد ترامب، الإثنين الماضي، باتخاذ قرار بشأن الرد على هجوم “دوما” في غضون 24 إلى 48 ساعة (دون تحديد طبيعية الإجراء)”.

لكن الرئيس الأمريكي قال اليوم، في تغريدة على “تويتر”، إنه “لم يحدد أبدا موعد شن ضربة (عسكرية) في سوريا”، وأضاف أن “الضربة قد تكون قريبة جدا أو في وقت أبعد”.