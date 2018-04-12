لقيت عائلة فلسطينية مؤلفة من 7 أطفال مع الوالدين، حتفها، إثر حادث سير على طريق “البلم” في الرياض.
وكشف المتحدث الرسمي في الهلال الأحمر السعودي أن غرفة عمليات منطقة الرياض تلقت بلاغاً عن حادث اصطدام على طريق الدلم مدخل بوابة العيون، حيث انتقل المسعفون إلى المكان، للتعامل مع الوضع.
كما أشار المتحدث إلى أن الحادث أسفر أيضاً عن إصابة شخصين بجروح تفاوتت بين الحرجة والمتوسطة.
ويذكّر هذا الحادث المفجع بحادث جازان الذي أدى إلى مقتل 6 أطفال أيضاً وأمهم، في يناير الماضي.
تعليق واحد علي “في مأساة مروعة .. مصرع عائلة فلسطينية كاملة بحادث سير في العاصمة السعودية”
لال حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا ايه راجعون، عليهم جميعاً رحمة الله وغفرانه.
(اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُم وَارْحَمْهُم، وَعَافِهِم، وَاعْفُ عَنْهُم، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُم، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُم، وَاغْسِلْهُم بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُم دَاراً خَيْراً مِنْ دَارِهِم، وَأَهْلاً خَيْراً مِنْ أَهْلِهِم، ، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، وَأَعِذهُم مِنْ عَذَابِ القَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ).