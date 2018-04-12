لقيت عائلة فلسطينية مؤلفة من 7 أطفال مع الوالدين، حتفها، إثر حادث سير على طريق “البلم” في الرياض.

وكشف المتحدث الرسمي في الهلال الأحمر السعودي أن غرفة عمليات منطقة الرياض تلقت بلاغاً عن حادث اصطدام على طريق الدلم مدخل بوابة العيون، حيث انتقل المسعفون إلى المكان، للتعامل مع الوضع.

كما أشار المتحدث إلى أن الحادث أسفر أيضاً عن إصابة شخصين بجروح تفاوتت بين الحرجة والمتوسطة.

ويذكّر هذا الحادث المفجع بحادث جازان الذي أدى إلى مقتل 6 أطفال أيضاً وأمهم، في يناير الماضي.