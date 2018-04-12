في واقعة تعكس مدى حالة التناقض التي أصبح يعاني منها إمام الحرم المكي السابق عادل الكلباني، متناسيا مشاركته في افتتاح بطولة المملكة لـ”البلوت” التي نظمتها الهيئة العامة للرياضة قبل أيام، هاجم “الكلباني” من يغرد عن هموم الأمة بالرغم من جلوسه على المقاهي ومتابعته المسلسلات.

وقال “الكلباني” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” يتابع المباريات والأفلام والمسلسلات ويمضي الوقت في المقاهي والاستراحات ثم يغرد عن جراح الأمة!”.

يتابع المباريات والأفلام والمسلسلات ويمضي الوقت في المقاهي والاستراحات ثم يغرد عن جراح الأمة! — عادل الكلباني (@abuabdelelah) April 12, 2018

وأضاف مناقضا نفسه بالقول: ” مدري من اللي أوهم الناس إنك إذا التحيت لازم تعتكف في المسجد 24hours”.

مدري من اللي أوهم الناس إنك إذا التحيت لازم تعتكف في المسجد 24hours — عادل الكلباني (@abuabdelelah) April 12, 2018

من جانبهم، شن مغردون هجوما عنيفا عليه، مذكرين إياه بتناقض كلامه ودعوته، حيث سخر العديد من المغردين مستعجبين فيمن يكون مفتيا وإماما ويلعب البلوت ويتحدث عن جراح الأمة.

صادق حتى قبل اسبوع كنت تخطب عن الفتح ماتلعب بلوت pic.twitter.com/BFqfEuGns4 — وليد (@bixwd) April 12, 2018

واللي يلعب بلوت 😂 بتجيبو الكلام لنفسيكو — Abdullah (@Abdallah_12346) April 12, 2018

صن يارعاك الله pic.twitter.com/X3l6eMlg6h — بـدر المـالكـي (@Bader_Al_Malki) April 12, 2018

اعرف شخص يخطب كل جمعة ويتطرق لمآسي المسلمين وقبل أيام كان يلعب بلوت واغلب وقته في تويتر منشغل بالتنكيت والبحث عن الاثارة فهل تقصد نفسك؟ — ® صالح 😊 (@SalehAli_ksa) April 12, 2018

على أساس انت تغرد في محافظة الغوطة،!! رح رح كمل البلوت الله يصلحك — فيصل بن سعود (@faisal_sr2010) April 12, 2018

عادل الكلباني يرد على عادل الكلباني pic.twitter.com/CuYMcvUykY — مفلح الغريري (@mof1402) April 12, 2018

كمل وبعد ياملم شمل الامه pic.twitter.com/XzbBVqeS7i — __ (@_Zuhaair) April 12, 2018

وكان المقرئ السعودي وإمام الحرم السابق عادل الكلباني، قد شارك قبل أيام في افتتاح أول بطولة لـ”البلوت”، في السعودية، بتنظيم من الهيئة العامة للرياضة.

ونشرت وسائل إعلام سعودية فيديو وصورا للكلباني، الذي شارك بافتتاح البطولة رفقة مشاهير آخرين في مختلف المجالات.

وغرد الكلباني بصورة له خلال مشاركته بكلمة في افتتاح البطولة، وعلق: “في زيارة لبطولة المملكة للبلوت!”.

وقال خلال كلمة ألقاها، إنه “وللأسف الشديد” لم يعرف طريقة لعب “البلوت”، مضيفا: “أتمنى لكم التوفيق والسداد، وأن يكون هناك روح رياضية”.

في زيارة لبطولة المملكة للبلوت ! pic.twitter.com/pFxj7xfQla — عادل الكلباني (@abuabdelelah) April 4, 2018

وأثارت مشاركة الكلباني ردود فعل ساخطة في مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أبدى مغردون أسفهم على أدوار الدعاة خلال الفترة الحالية.

وقال ناشطون إنه “بينما كان من المنتظر وجود دور إيجابي وفعال للدعاة، يتم إشراكهم في نشاطات لا تفيد الشباب، ولا تتناسب والوضع الحساس للمملكة والمنطقة”.