في واقعة تعكس مدى حالة التناقض التي أصبح يعاني منها إمام الحرم المكي السابق ، متناسيا مشاركته في افتتاح بطولة المملكة لـ”” التي نظمتها الهيئة العامة للرياضة قبل أيام، هاجم “الكلباني” من يغرد عن هموم الأمة بالرغم من جلوسه على المقاهي ومتابعته المسلسلات.

 

وقال “الكلباني” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” يتابع المباريات والأفلام والمسلسلات ويمضي الوقت في المقاهي والاستراحات ثم يغرد عن !”.

وأضاف مناقضا نفسه بالقول: ” مدري من اللي أوهم الناس إنك إذا التحيت لازم تعتكف في المسجد 24hours”.

 

من جانبهم، شن مغردون هجوما عنيفا عليه، مذكرين إياه بتناقض كلامه ودعوته، حيث سخر العديد من المغردين مستعجبين فيمن يكون مفتيا وإماما ويلعب البلوت ويتحدث عن جراح الأمة.

 

وكان المقرئ وإمام الحرم السابق عادل الكلباني، قد شارك قبل أيام في افتتاح أول بطولة لـ”البلوت”، في ، بتنظيم من الهيئة العامة للرياضة.

 

ونشرت وسائل إعلام سعودية فيديو وصورا للكلباني، الذي شارك بافتتاح البطولة رفقة مشاهير آخرين في مختلف المجالات.

 

وغرد الكلباني بصورة له خلال مشاركته بكلمة في افتتاح البطولة، وعلق: “في زيارة لبطولة المملكة للبلوت!”.

 

وقال خلال كلمة ألقاها، إنه “وللأسف الشديد” لم يعرف طريقة لعب “البلوت”، مضيفا: “أتمنى لكم التوفيق والسداد، وأن يكون هناك روح رياضية”.

وأثارت مشاركة الكلباني ردود فعل ساخطة في مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أبدى مغردون أسفهم على أدوار الدعاة خلال الفترة الحالية.

 

وقال ناشطون إنه “بينما كان من المنتظر وجود دور إيجابي وفعال للدعاة، يتم إشراكهم في نشاطات لا تفيد الشباب، ولا تتناسب والوضع الحساس للمملكة والمنطقة”.

 