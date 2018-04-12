تداول ناشطون صوماليون عبر موقع التدوينة المصغر “تويتر” مقطع فيديو يكشف عن خروج مظاهرات في عدد من المحافظات الصومالية ضد الإمارات وسياساتها في الصومال.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن” فقد ظهر المئات من الصوماليين وهم ينددون بالدور الإماراتي المشبوه في بلادهم، وتأييدا لموقف حكومة بلادهم ضد أبو ظبي.

#عاجل : خروج مظاهرات في عدد من المحافظات الصومالية ضد سياسة الامارات للفوضى بالصومال وسرقة الموانئ ودعم الفرقة بالاموال #الصومال #تركيا pic.twitter.com/52r2iZlGP1 — احمد عبدالرشيد 🇸🇴🇸🇴 (@gtawst) ١١ أبريل، ٢٠١٨

وتأتي هذه المظاهرات متزامنة مع ما أعلنته الحكومة الصومالية الفدرالية إنهاء الدور الإماراتي في تدريب القوات الصومالية بعد أيام على مصادرة قوات الأمن الصومالية عشرة ملايين دولار في حقيبتين وصلتا على متن طائرة إماراتية خاصة إلى مطار مقديشو.

وأعلن وزير الدفاع الصومالي محمد مرسل شيخ عبد الرحمن أن الحكومة الفدرالية ستتولى إدارة القوات التي تدربهاالإمارات بشكل كامل.

وقال الوزير في تصريح لوكالة الأنباء الصومالية “صونا” إن مسؤولية إدارة القوات التي دربتها الإمارات تقع على عاتق الحكومة الفدرالية، مضيفا أنه تم إعداد خطة مسبقة بهذا الشأن من أجل ضم وإدراج تلك القوات إلى صفوف وحدات الجيش الصومالي ومنحهم رواتب.

وكشف مرسل في تصريحه أنه سيجري تسلم مهمة إدارة القوات المدربة من قبل الإمارات بالتزامن مع مناسبة إحياء الذكرى السنوية للجيش الوطني الصومالي التي تصادف الـ12 من أبريل/نيسان الجاري