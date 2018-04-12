تداول ناشطون عمانيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر” مقطع فيديو يظهر تنظيم جامعة صحار الخاصة مسابقة مختلطة لشد الحبل شارك فيها عدد من الشبابا والشابات من طلبة الجامعة.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر اصطفاف أعداد كبيرة من الطلاب الذين ارتدى معظمهم الجلابيب البيضاء، وكذا العديد من الطالبات اللاتي ارتدين العباءات السوداء والنقاب، وقد وقف عدد منهم للمنافسة، حيث تبادل الشباب والفتيات شد الحبل والسقوط على أرضية الحرم الجامعي وسط صيحات المتنافسين.

وفور انتشار مقاطع الفيديو، انهالت التعليقات الغاضبة عبر العديد من الهاشتاجات على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وصلت إلى الترند العالمي في ساعات معدودة، وسط مطالبات بمحاسبة المسؤولين عن تنظيم مثل هذه الأنشطة.

ووصل الأمر بالتعليقات الغاضبة إلى المطالبة بإغلاق الجامعة لحين التحقيق في الأمر ومحاسبة المسؤولين عنه، منتقدين أن يتم تنظيم مثل هذه المسابقات تحت أنظار الدكاترة والمحاضرين.

#جامعة_صحار هذا الجيل القادم ؟

هذا اصول التعليم ؟

هذا مفهوم التعليم ؟ الان على المسؤولين محاسبة عميد الجامعة والطالب القائمين على عذا الفعل الاختلاط هذي حركات اطفال الابتدائية تبا لكم — بو فارس (@far5560) ١٢ أبريل، ٢٠١٨

#جامعه_صحار الى الجهات المسؤولة في البلد

التعليم أمانه في اعاناقكم ،، حافظوا على أخلاقيات العلم و التعلم.

نسال الله ان يحفظ البلد من كل سوا — عبدالمجيد abdalmajee (@abdoalrawahi393) ١٢ أبريل، ٢٠١٨

يا ترى ما هي الاجراءات التي سوف تتخذها #جامعه_صحار ليلتزم الطلاب ولعدم تكرار ما حدث — أ.اسماء العلوي (@Somaalalawi41) ١٢ أبريل، ٢٠١٨

يا ترى ما هي الاجراءات التي سوف تتخذها #جامعه_صحار ليلتزم الطلاب ولعدم تكرار ما حدث — أ.اسماء العلوي (@Somaalalawi41) ١٢ أبريل، ٢٠١٨

لا يليق ان يخرج ما تم تداوله عن #جامعه_صحار فهو صرح تعليمي.ولو كان هذا يوم مفتوح فاللوم على إدارة الجامعة في الإعداد والتحضير لبرامج ترفيهية تناسب طلاب المرحلة الجامعية.وعدم علم الإدارة بحد ذاته مصيبه اخرى. وايضاً استغرب من الرجال المتواجدين والذين سمحوا لأنفسهم بمثل هذه الأمور. — Majid Al Farsi (@maj_farsi) ١٢ أبريل، ٢٠١٨

فلا والله ما في العيش خير

ولا الدنيا إذا ذهب الحياء يعيش المرء ما استحيا بخير

ويبقى العود ما بقي الحياء#جامعه_صحار — المنبع الصافي (@Almanbh_alsafi) ١٢ أبريل، ٢٠١٨