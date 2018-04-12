تداول ناشطون عمانيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر” مقطع فيديو يظهر تنظيم الخاصة مسابقة مختلطة لشد الحبل شارك فيها عدد من الشبابا والشابات من طلبة الجامعة.

 

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر اصطفاف أعداد كبيرة من الطلاب الذين ارتدى معظمهم الجلابيب البيضاء، وكذا العديد من الطالبات اللاتي ارتدين العباءات السوداء والنقاب، وقد وقف عدد منهم للمنافسة، حيث تبادل الشباب والفتيات والسقوط على أرضية الحرم الجامعي وسط صيحات المتنافسين.

وفور انتشار مقاطع الفيديو، انهالت التعليقات الغاضبة عبر العديد من الهاشتاجات على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وصلت إلى الترند العالمي في ساعات معدودة، وسط مطالبات بمحاسبة المسؤولين عن تنظيم مثل هذه الأنشطة.

 

ووصل الأمر بالتعليقات الغاضبة إلى المطالبة بإغلاق الجامعة لحين التحقيق في الأمر ومحاسبة المسؤولين عنه، منتقدين أن يتم تنظيم مثل هذه المسابقات تحت أنظار الدكاترة والمحاضرين.

 