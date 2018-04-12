رجل يحمي زوجته من الأمطار التي تساقطت على الحرم المكي

أثار مقطع فيديو اعجاب رواد مواقع التواصل، حيث ظهر رجل يرد عن زوجته الأمطار الغزيرة التي تساقطت على الحرم المكي الشريف خلال الساعات الماضية.

وأظهر المقطع الرجل وهو يغطي زوجته برداء الإحرام ليمنع عنها زخات المطر ويسران في مشهد يعكس المودة التي بينهما.

واعتبر معلّقون تصرف الرجل دليلًا على “احترام وتقدير الرجل لزوجته وعلى المحبة والتعاطف بينهما”.

وتسبّبت الأمطار التي هطلت مساء الثلاثاء، على أجزاءٍ عدة من الأحياء، في احتجاز مركبات وارتفاع منسوب المياه في أحدث الطرق الدائرية، نتج منه توقف الحركة المرورية.

ومن بين الشوارع التي غمرتها المياه المنطقة المحيطة في المسجد الحرام.

وأظهرت مقاطع مصورة آثار الأمطار التي شهدتها مكة المكرمة، فيما وثقت كاميرات التلفزيون هطول الأمطار على المصلين في ساحات المسجد الحرام أثناء أداء صلاة العشاء