نشر موقع “Image Sat International N.V”، صورا من أقمار صناعية تظهر مغادرة سفن حربية الروسية قاعدة ميناء طرطوس، على الساحل السوري، تحسبا للضربة الأمريكية المرتقبة.

وفي إحدى الصور، يظهر مغادرة 7 سفن نحو الميناء، وبالقرب منهما قاربان لمكافحة التخريب من طراز “غراتشونوك” وغواصتان تعملان على الديزل.

وتظهر صورة أخرى، أن معظم السفن لم تعد موجودة في نفس المكان، وأنه لم يتبق سوى غواصة واحدة.

وتراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تهديداته التي أطلقها يوم أمس الأربعاء، بشنّ ضربةٍ عسكرية في سوريا، كردٍ على الهجوم الكيميائي في مدينة دوما السورية.

وغرّد “ترامب” على “تويتر” اليوم الخميس قائلاً إنه لم يعلن موعد الهجوم على سوريا، مضيفا أن الهجوم على سوريا قد يكون قريبا جدا وقد لا يكون كذلك.

كما أثنى على الدور الذي لعبته إدارته في محاربة تنظيم “داعش” الإرهابي.

وتابع “تحت إدارتي قمنا بعمل رائع في تخليص المنطقة من داعش؛ شكرا أمريكا”.

ويوم أمس الأربعاء، حذر ترامب، روسيا من رد قادم على الهجوم الكيميائي في مدينة دوما السورية، قائلا إن “الصواريخ قادمة”.

وكتب ترامب في تغريدة عبر “تويتر”، إن “روسيا تعهدت بإسقاط أي صواريخ يتم إطلاقها على سوريا”.

وأضاف: “استعدي يا روسيا لأن الصواريخ قادمة.. صواريخ جميلة وجديدة وذكية”.

وهاجم موسكو لدعمها نظام بشار الأسد بالقول “لا يجب أن تكوني شريكا لحيوان (بشار الأسد) قتل بالغاز شعبه ويستمتع بذلك”.

وفي تغريدة ثانية، قال ترامب إن “علاقاتنا مع روسيا أسوأ مما كانت عليه في أي وقت مضى، بما في ذلك خلال الحرب الباردة”.

وأضاف: “ليس هناك سبب لذلك.. روسيا تحتاج إلى دعمنا الاقتصادي، وهو أمر سهل جدا بالنسبة إلينا.. ندعو إلى تعاون الأمم جميعها معا.. أوقفوا سباق التسلح”.

وقتل 78 مدنيا على الأقل وأصيب مئات السبت الماضي، جراء هجوم كيميائي للنظام السوري على دوما، آخر منطقة تخضع للمعارضة في الغوطة الشرقية بريف دمشق، بحسب مصدر طبي.