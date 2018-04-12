بعد الضجة التي أثارها مقطع الفيديو حول تنظيم جامعة صحار الخاصة مسابقة مختلطة لشد الحبل، تداول ناشطون عمانيون بكثافة خلال الساعات الماضية وبكثافة مقطع فيديو لمفتي سلطنة عمان الشيخ العلامة أحمد الخليلي يتحدث فيه فقدان الغيرة عند الرجال.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد تحدث العلامة “الخليلي”:”مما يؤسف له أن يقال هناك رجال وهم أشباه رجال..في صورة بشر ولكنهم أقرب إلى طبائع الحيوانات، لاسيما الحيوانات الدنيئة كالخنازير التي لا تغار”.

وعلق العلامة “الخليلي” على واقعة قديمة تعود لأربعين عاما تفاخر بها أحدهم أن ابنته هي الوحيدة التي أرسلت في منحة إلى الولايات المتحدة برفقة 40 شابا، متسائلا عن نتيجة هذا الفعل.

وأضاف: النتيجة أن تلتهب نار الفتنة وتلتهب الفتاة ويلتهب الشاب وتلتهب القيم وتلتهب ما تبقى للناس في حياتهم هذه.

وأكد على أن هذا الذي يعدونه تقدما ما هو إلا تأخرا أو بمثابة تقدم إلى الهاوية والجحيم، على حد قوله.

وأوصى العلامة “الخليلي” الآباء والأمهات والعائلات بأن يكونوا غيارى على أولادهم “الذكور والإناث” وأن يحافظوا عليهم.