بعد الضجة التي أثارها مقطع الفيديو حول تنظيم جامعة صحار الخاصة مسابقة مختلطة لشد الحبل، تداول ناشطون عمانيون بكثافة خلال الساعات الماضية وبكثافة مقطع فيديو لمفتي سلطنة عمان الشيخ العلامة أحمد الخليلي يتحدث فيه فقدان الغيرة عند الرجال.
ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد تحدث العلامة “الخليلي”:”مما يؤسف له أن يقال هناك رجال وهم أشباه رجال..في صورة بشر ولكنهم أقرب إلى طبائع الحيوانات، لاسيما الحيوانات الدنيئة كالخنازير التي لا تغار”.
وعلق العلامة “الخليلي” على واقعة قديمة تعود لأربعين عاما تفاخر بها أحدهم أن ابنته هي الوحيدة التي أرسلت في منحة إلى الولايات المتحدة برفقة 40 شابا، متسائلا عن نتيجة هذا الفعل.
وأضاف: النتيجة أن تلتهب نار الفتنة وتلتهب الفتاة ويلتهب الشاب وتلتهب القيم وتلتهب ما تبقى للناس في حياتهم هذه.
وأكد على أن هذا الذي يعدونه تقدما ما هو إلا تأخرا أو بمثابة تقدم إلى الهاوية والجحيم، على حد قوله.
وأوصى العلامة “الخليلي” الآباء والأمهات والعائلات بأن يكونوا غيارى على أولادهم “الذكور والإناث” وأن يحافظوا عليهم.
@omanmohe
أين ذهبت الغيرة عند الرجال #الشيخ_أحمد_الخليلي#جامعه_صحار pic.twitter.com/Cn78rvJBwM
— بين الماضي والحاضر (@jamal63331) ١١ أبريل، ٢٠١٨
2 تعليقات علي ““شاهد” بعد واقعة جامعة صحار.. مفتي سلطنة عمان يتساءل “أين ذهبت الغيرة عند الرجال؟””
ما الذذي تنتظرونه من هذه الاجيال الضائعة! كل شيء عندها بالمعكوس! أجيال لم تتعب ابدا! لم تجلس مع كبار السن لم تعرف تاريخ ومكانة الامتين الاسلامية والعربية! أولياء الأمور أنفسهم هل هم مثل ماكان قبل 30عاما! أين الاهتمام الأخلاقي والعلمي لأبنائهم؟ أين متابعتهم؟ ماهي اهتماماتهم؟ المال والأراضي والبورصة ومواقع التواصل الاجتماعي ! إذذن كيف تريدون للظل أن يستقيم والأصل اعوج ؟! واسفاه على هكذا اجيال!
هذا دجال اباضي
خبيث
مثله كمثل غيره من احذيه الطغاه بالخليج ممن يسمون شخوخ