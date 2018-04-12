صُدمت النجمة العالمية ​كلوي كاردشيان​، بفيديو خيانة مسرب لحبيبها لاعب كرة السلة ​تريستان تومسون​، حيث ظهر فيه وهو يقبّل فتاة أخرى تدعى ​لاني بلاير​، والتي عرفت بنجمة مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقاً لصحيفة “ذا صن” البريطانية، تريستان البالغ من العمر 27 عاما، كان يقبل إمرأة أخرى في ملهى ليلي في نيويورك، وبعد ساعات قليلة زعمت امرأة أخرى أنها أقامت علاقة جنسية معه وأنها حامل منه.

وتعرضت كاردشيان إلى ظهور المخاض المبكر نتيجة هذه الصدمة.

وقيل أيضاً إنّ كلوي انهارت بالكامل عندما شاهدت صور تريستان مع هذه الفتاة.بحسب موقع “الفن”