ذكر مصدر مطلع لموقع صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن النجم العالميّ براد بيت، شوهد أكثر من مرة يدخل مسكن حبيبته الجديدة “نيري أوكسمان”، كامبريدج، ماساتشوستس، في وقت متأخر من الليل ويغادر في الصباح، كما أنه يمتلك مفتاحا آخر لمسكن حبيبته الجديدة.

وأوكسمان، التي تحمل الجنسية الإسرائيلية بجانب الأمريكية،​ أستاذة في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ومهندسة معمارية في بريطانيا، وهذه العلاقة ستكون أول علاقة عاطفية تجمع براد بيت بفتاة خارج الوسط الفني.

ولم يخرج أحد من الثنائي ليؤكد أو ينفي تلك العلاقة، لكن حبيبة براد بيت الجديدة نشرت صورة برفقته على صفحتها الخاصة بموقع إنستجرام، لتؤكد بهذه الصورة ما تتداوله الصحف العالمية.

جديرٌ بالذكر أن أنجلينا جولي وبراد بيت انفصلا​ بعد علاقة استمرت 12 عامًا منها عامان زواج، بعد أن اتهمته الأخيرة بأنه يسيء التعامل معها هي وأبناؤها.