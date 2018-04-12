نشر الناشط والصحفي الصومالي أحمد عبد الرشيد مقطع فيديو قديم لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يكشف فيه عن سبب قضاء إجازته الخاصة في الصومال.

وفي رده على سؤال عن سبب زيارته للصومال وقضاء أجازته الخاصة بها وإن كانت بهدف القنص أم غير ذلك، أجاب الأمير قائلا: لا والله..راحة”.

وأضاف قائلا: “هي البلد الوحيدة التي لا يوجد فيها تعقيدات، حتى أ الشخص يستطيع الذهاب إليها بوزار أو الدشداشة وغير ذلك”.

وتابع قائلا: “لا أحد يسألك ولا أحد يعرف عنك أصلا”، مضيفا “ولكن للأسف بعد اللي حصل تبدلت كل الأمور”.