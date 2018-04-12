نشر الناشط والصحفي الصومالي أحمد عبد الرشيد مقطع فيديو قديم لأمير يكشف فيه عن سبب قضاء إجازته الخاصة في .

 

وفي رده على سؤال عن سبب زيارته للصومال وقضاء أجازته الخاصة بها وإن كانت بهدف القنص أم غير ذلك، أجاب الأمير قائلا: لا والله..راحة”.

 

وأضاف قائلا: “هي البلد الوحيدة التي لا يوجد فيها تعقيدات، حتى أ الشخص يستطيع الذهاب إليها بوزار أو الدشداشة وغير ذلك”.

 

وتابع قائلا: “لا أحد يسألك ولا أحد يعرف عنك أصلا”، مضيفا “ولكن للأسف بعد اللي حصل تبدلت كل الأمور”.

 