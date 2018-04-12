شن ناشطون برلمانيون وناشطون كويتيون على موقع التدوين المصغر “تويتر” هجوما عنيفا على النائبة البرلمانية صفاء الهاشم في أعقاب مهاجمتها وانتقادها لحملة إعلامية نفذتها وزارة الأوقاف تدعو للحجاب.

وهاجمت النائبة صفاء الهاشم الحملة عبر تغريدة لها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”، قائلة:” “حملة إعلانات غريبة!!!! دولة مدنية يكفل بها الدستور الحرية الشخصية لا تقبل مثل هذه الإعلانات!! حملة لتعزيز الوحدة الوطنية ونبذ التفرقة هي ما نحتاجه!!!”، مضيفةً: “للتو خاطبت وزير الأوقاف لإيقاف هذه الحملة والإعلانات المشبوهة.. ووعد بإزالتها فورًا”.

حملة إعلانات غريبة!!!! دولة مدنية يكفل بها الدستور الحرية الشخصية لاتقبل مثل هذه الإعلانات!!

حملة لتعزيز الوحدة الوطنية ونبذ التفرقة هى مانحتاجة!!!

للتو خاطبت وزير الأوقاف لإيقاف هذه الحملة والإعلانات المشبوهة.. ووعد بإزالتها فوراً. pic.twitter.com/DPmX15MQZM — safa Alhashem (@safaalhashem) ١١ أبريل، ٢٠١٨

من جانبهم، دشن ناشطون عبر موقع “تويتر” هاشتاجا بعنوان: ” #حجابي_به_تحلو_حياتي “، احتل قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولا في الكويت، شنوا فيه هجوما كبيرا على “الهاشم”، حيث شارك فيه عدد من أعضاء مجلس الأمة، أكدوا فيه على حق وزارة الأوقاف إطلاق الحملة والتأكيد على أن الكويت بلدا إسلاميا والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، منتقدين دفاعها عن “السافرات” وتخاذلها عن نصرة مرتديات الحجاب.

#حجابي_به_تحلو_حياتي

الحجاب يحكي

تربية الأب

وحرص الأم

وغيرة الاخ

وحب وخصوصية الزوج

وشخصية المرأة

هو مظهر من مظاهر الحشمة وتميز بنات المسلمين عن الديانات الاخرى الحجاب بحد ذاته هيبه وملك واحترام وستر وعفاف لمن التزم به يحتسب الأجر من الله — أ.د.طارق الطواري (@drtareqaltawary) ١١ أبريل، ٢٠١٨

على دعاة التغريب أن يتركوا وظيفة الشيطان الذي أوكلها لهم وليعلمواأنهم أصوات نشاز في المجتمع الكويتي فالدعوة باقيه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وليتنبه وزيرالأوقاف أننا لن نقبل ولا أهل الغيرة بأي حال التدخل في منهجية الوزارة وإرشادها للمجتمع ونصحها للأمة #حجابي_به_تحلو_حياتي — محمد هايف المطيري (@mhamdhaif) ١١ أبريل، ٢٠١٨

استغرب ممن تستفزه صورة إمرأة محجبة ضمن اعلان راقي ومهذب ويطالب بإزالتها ، ويسكت عن العشرات من صور #الفاشنستات التي تملا اعلانات الشوارع ويراها امر عادي لاغبار عليه..

على الأخ وزير الأوقاف أن لايلتفت لهذه المطالبات غير المقبولة..#حجابي_به_تحلو_حياتي pic.twitter.com/4zCSV2Pu5e — وليد الطبطبائي (@Altabtabie) ١١ أبريل، ٢٠١٨

من فقرتي القانونية ومن إيمانا بالدستور نشجع

#حجابي_به_تحلو_حياتي pic.twitter.com/SrGvmGBlPz — المحامية آلاء السعيدي (@Alaa_AlSaeedi) ١١ أبريل، ٢٠١٨

#حجابي_به_تحلو_حياتي إعلان راقي و رائع و نتمنى إنتشار هذه النوعية من الإعلانات الهادفة التي لا تهاجم و لا تتعدى على حريات الآخرين، خصوصاً في وجود كم هائل من الإعلانات الواطية التي تؤثر بشكل مباشر و سلبي على شباب المجتمع.

بس رجاء شيلوا اسم المشرف العام لأن ماله داعي كلش. — ناصر محمد الأربش (@nasir_alarbash) ١١ أبريل، ٢٠١٨

البعض يريد لوزارة الأوقاف أن تكون صورية فلاتأمر بمعروف ولاتنهى عن منكر ولاتوجه ولا تنصح !!! .#حجابي_به_تحلو_حياتي — د. محمد ضاوي العصيمي (@dr_alosimi) ١١ أبريل، ٢٠١٨

حملة #حجابي_به_تحلو_حياتي تتوافق مع شريعتنا وعادات مجتمعنا المحافظ الذي لن تضره دعوات القلة التي تعمي أنظارها عن الابتذال المنتشر وتأتي بأعذار غريبة فقط لأنها تتعلق في الحجاب، وعلى الوزير أن يربأ عن قيمنا لتحويلها لصراع ويبر بقسمه و ينتصر لثوابتنا الشرعية pic.twitter.com/IhY3SwoW7h — م عبدالله فهاد (@Abdllah_fhhad) ١١ أبريل، ٢٠١٨

#حجابي_به_تحلو_حياتي

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم “إنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ الْأُولَى: إذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَا شِئْت”

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مصيبة تخالف الشرع و الدستور و تتحدث عن الديمقراطية و عن حريات الناس !!

بارك الله في جهود وزارة الأوقاف pic.twitter.com/8C08mvzl9Q — د. عبدالله الطريجي (@dr_a_altraiji) ١١ أبريل، ٢٠١٨

ويأتي السجال حول حملة الحجاب، بعد أيام من سجال مشابه بين نواب وأكاديميين حول حرية المرأة واحترامها، على خلفية خطب الجمعة خلال الأسبوعين الماضيين التي تحدثت عن خطورة الإلحاد على المجتمعات، والتي وصفت من قبل البعض بـ “محاربة المرأة ومعاداتها”.