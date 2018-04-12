أثار الكاتب الصحفي ورئيس تحرير صحيفة “السياسة” الكويتية، أحمد الجار الله غضب الجزائريين بعد زعمه أن من بين ضحايا الطائرة العسكرية التي تحطمت بعد إقلاعها من مطار “بوفاريك” اتهامه للجزائر قياديا من جبهة البوليساريو.

وقال “الجار الله” في تدوينات له عبر حسابه لموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” متعمدا إثارة الفتنة على الرغم من حالة الحزن والأسى التي اجتاحت العالم العربي على ضحايا الطائرة:” الطائره التي وقعت في الجزائر من بين ضحاياها عشرين قيادي بوليساريو المعروف أن الجزائر تدعم البليساريوا تدعمهم بالسلاح والمال وتشجع إنفصالهم عن المغرب”.

الطائره التي وقعت في الجزائر من بين ضحاياها عشرين قيادي بوليساريو المعروف أن الجزائر تدعم البليساريوا تدعمهم بالسلاح

والمال وتشجع إنفصالهم عن المغرب — أحمد الجارالله (@Ahmadaljaralah) ١١ أبريل، ٢٠١٨

وأضاف في تغريدة أخرى:” مايقارب أربعه عقود لم تنجح الجزائر في تثبيت حكم البوليساريوا الوضع غير طبيعي الارض مغربيه وشعب مغربي وقله من البشر تريد أن تخرج عن طبيعه الاشيآء طبيعه الشعب في تلك الاراضي طبيعه مغربيه وليست جزائريه الله يصلح الحال عالم عربي فيه تشوهات”.

مايقارب أربعه عقود لم تنجح الجزائر في تثبيت حكم البوليساريوا

الوضع غير طبيعي الارض مغربيه وشعب مغربي وقله من البشر تريد

أن تخرج عن طبيعه الاشيآء طبيعه الشعب في تلك الاراضي طبيعه مغربيه وليست جزائريه الله يصلح الحال عالم عربي فيه تشوهات — أحمد الجارالله (@Ahmadaljaralah) ١١ أبريل، ٢٠١٨

من جانبهم، شن مغردون جزائريون هجوما عنيفا على أحمد الجارالله الذي استغل الحادثة ليصطاد في الماء العكر، مفندين ادعاءاته ومزاعمه ناشرين صورا لمن لأطفال صحراويين كانوا على متن الطائرة كان أغلبهم نساء وأطفالا كانوا يتلقون العلاج في الجزائر، في حين وصفه آخرون بعديم الإنسانية الذي شمت في القتلى ورفض أن يترحم عليهم.

#سقوط_طايره

هاذي أصغر شهيدة من ركاب الطائرة و وحد الشوادة يقولك بوليساريو و الصحراء و الحجرة .. ياجدكم انتوما ماتلحقوش حتى اليهود .. أنتم اقذر و أحقر .. اليهود بلاك تلقا فيهم شوية رحمه الله ينعل كل من شمت فينا. . أفرح للموت ياللي ماتموت pic.twitter.com/cpaIEkCYZu — assia (@nihedziane) ١١ أبريل، ٢٠١٨

كل همك اين تقضي الصيف يا ممحون !!

الصراويين كانو يتعالجو اغلبهم اطفال ونساء

والجزائر تدعم الصحرا من زمان ماشي اليوم تفو عليكم كلمة ترحم مقدرتوش تقولوها يا ممحونين وين ضمائركم لو كنت انسان كنت ترجلت — بنت نــوميديـا 🇩🇿 (@Yelis_Numidia) ١١ أبريل، ٢٠١٨

البو ليساريو،،مظطهدون،،،وجرو على حدود الجزائر فأوت. نساء واطفال،،، طهروا عنصرياااا من ارضهم سيد احمد الجارلله،،،،شوية انسانية،،،،،وهي من خلق المسلم القويم !! وان يكن،،،،نشمت بشباب خرجو من بيوت وصدور امهاتهم

ورجعوووو قتلى بئكفان،،،،،،،،،شوية إنسانية ياعربي،،،ولمه نشمت 😳👉🏽🇸🇦 — جابرة (@ijb200) ١٢ أبريل، ٢٠١٨

اميرالكويت اول مسؤول عربي يقدم تعازيه للجزائر ،شكرا للكويت اما انت فلك كل الاحتقار — Algerie ma vie (@WaffaaIkhlas) ١١ أبريل، ٢٠١٨

إنقرض ماعاش لي يجيب سيرة الجزائر بسوء …#الجزائر_بلد_المليون_ونصف_مليون_شهيد

من ماتو اليوم هم شهداء وهم أسيادكم

لم تتحدثو عن تقتيل المغرب لشعب صحرائها وأتيتم لتحاسبو الجزائر لأنها كانت ستقدم المؤونة لشعب طلب مساعدتها

أين ثقافتكم …أين إيمانكم بروح العروبة …سحقا لكم — chuchu minucha (@chuchu_minucha) ١١ أبريل، ٢٠١٨

كم عاهرة تقودك وتملي عليك ما تكتبه من اجل قضاء ليلة حمراء في ملاهي طنجة يا متخلف — Algerie ma vie (@WaffaaIkhlas) ١١ أبريل، ٢٠١٨

تفووووو عليك وعلى اصلك هذا ان كان ليك اصل ياكلاب اليهود الجزائر ستبقا حلقا في رقابكم ياكلاب — islam mahjoub (@WwwMahjoub) ١١ أبريل، ٢٠١٨

وكان 257 شخصا قد لقوا مصرعهم في حادث تحطم طائرة نقل عسكرية صباح الأربعاء شمالي الجزائر، في أسوأ كارثة طيران في تاريخ البلاد.

وسقطت الطائرة بعد وقت قصير من إقلاعها في رحلة من مطار بوفاريك إلى ولاية تندوف (غرب) ثم مدينة بشار (جنوب غرب).

والطائرة المنكوية روسية الصنع من طراز “إليوشين” وتستخدم من قبل القوات الجوية الجزائرية في نقل الأفراد والإمداد.

ولم تقدم وزارة الدفاع الجزائرية سببا للحادث، لكن مصدرا أمنيا مطلعا قال لوكالة الأناضول التركية، إن “المحققين عثروا على الصندوق الأسود للطائرة ونقلوه من أجل إجراءات الفحص التقني”.

ويعد هذا الحادث الأسوأ في تاريخ الطيران بالجزائر، سواء المدني أو العسكري، بعد أن شهدت منطقة أم البواقي شرقي البلاد يوم 11 فبراير / شباط 2014 سقوط طائرة نقل عسكرية من نوع “هركول سي 130” مخلفة وفاة 102 شخص، بينهم 4 نساء، ونجاة راكب واحد.

وفي 24 يوليو / تموز من العام ذاته، تحطمت طائرة سويسرية استأجرتها شركة الخطوط الجزائرية في شمال مالي خلال رحلة نحو بوركينا فاسو، ما تسبب في مصرع 116 شخصا نصفهم من الفرنسيين، وقالت التحقيقات إن الحادث نجم عن عدم تفعيل نظام مكافحة الصقيع.