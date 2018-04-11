حذر زعيم ما يعرف بالتيار الصدري “”, الرئيس الأمريكي , من شن ضربات صاروخية على , واصفا تلك التصريحات بانها “استفزازية”.

 

وقال الصدر إن تصريحات الاستفزازية قد تجر المنطقة إلى الهاوية, مشيرا إلى أن الحروب ليست حلا عقلانيا على الإطلاق، والتدخل في شؤون الشعوب والدول أمر مرفوض، والشعب السوري هو المعني الوحيد في تقرير مصيره وحكومته.

 

وشدد زعيم التيار الصدري على أن العراقيين لن يسمحوا بأن تتوسع الحرب في سوريا وتنسحب إلى بلادهم، مؤكدا لحكومة استعداد أنصاره لحماية الحدود الغربية للبلاد “كي نبعد الشر الأمريكي بل في سوريا”.

 

وأكد الصدر أن العراقيين لن يقفوا مكتوفي الأيدي إذا تعرضت مقدساتهم في سوريا للخطر، ودعا إلى رفض التدخل الأمريكي كي لا تتكرر مآسي هناك.