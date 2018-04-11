سلطت مجلة “ناشيونال إنترست” الأمريكية، الضوء على نوع الأسلحة التي من الممكن أن تستخدمها أمريكا في الرد على النظام السوري وروسيا كما توعد “ترامب”، بعد مجزرة الكيماوي التي ارتكبها بشار بحق المدنيين السوريين في #دوما.
ولفتت المجلة في تقرير لها، إلى تأكيد ترامب على أن استخدام القوة العسكرية هو أحد الخيارات المتاحة، مشيرة إلى تعهد إدارته بأن تقوم برد حتى إذا ثبت مسؤولية روسيا عن الهجوم المزعوم، الذي تعرضت له المدينة السورية.
وتنكر كل من روسيا وسوريا حدوث أي هجوم كيميائي في مدينة دوما السورية، لكن ترامب يقول إنه لا يوجد شك في حدوث هذا الأمر، مشيرا إلى أن الأمور ستتكشف في وقت قريب.
وإذا أقدمت أمريكا على استخدام القوة العسكرية ضد سوريا، فمن المحتمل أن تشارك روسيا في الرد على هذا الهجوم، بحسب المجلة التي أوردت قائمة الأسلحة الأمريكية والروسية التي يمكن أن تشارك في تلك المواجهة.
وقالت المجلة إن أمريكا يمكن أن تستخدم صواريخ كروز “توماهوك” لتجاوز وسائل الدفاع الجوية الروسية وأبرزها صواريخ “إس — 400” الموجودة في سوريا حاليا، وصواريخ “إس — 300 في 4″، إضافة إلى قاذفات “بي — 2 سبيريت” ومقاتلات “إف — 22” الشبحية.
لكن، إذا تم استهداف القوات الروسية في سوريا، فإن رد موسكو سيكون باستهداف القواعد الأمريكية ليس في الشرق الأوسط فقط، وإنما ستصل الضربات إلى القواعد الأمريكية في أوروبا، بحسب المجلة التي أشارت إلى أنها ستستخدم صواريخ “كاليبر” البحرية، وصواريخ كروز “إكس — 101” التي يمكن إطلاقها من طائرات “تو — 95″ و”تو — 160”.
4 تعليقات علي “قوة باطشة.. مجلة أمريكية تكشف نوع الأسلحة التي تنوي أمريكا استخدامها في الرد على #حيوان سوريا!”
روسيا بوتين لن يكون لها من الأمر شيء لان الجبناء لا يفهمون سوى لغة القوة. لكن للاسف جعجعات ترمب و الغرب كلها زوبعة في فنجان مما يعني أن الضربات ستكون مجرد رماد في العيون و الة قتل الحيوان للشعب السوري ستستمر حتى إشعار غير مسمى
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ماذا سيضربون؟ وسيدمرون؟
الارهابيون الامريكيون هم قتله ايضا ومجرمي حرب ! ويكفي جريمه قصف حفظه القرآن الكريم بافغانستان ! جريمه مرت وكأنها لم تكن.
اقول فماذا سيضربون ! مباني واجهزه ! فالاسلحه والطائرات وما غلى ثمنه وخف وزنه تم نقلها
الى القواعد الروسيه ! فلن تستطيع امريكا الصليبيه الارهابيه ان ترمي عليها حجرا واحدا فقط وليس قنبله او ترسل صاروخا !
الغرب يهمه الصهاينه وامنهم اولا واخيرا,وسقوط النصيري بشار,او اسقاطه هو خطر على الصهاينه وامنهم. اذا فكلب بوتين باقي, وللشعب الحجيم الى ان يشاء الله
الضربة الأمريكية ستكون للإجهاز على من تبقى من المدنيين السوريين , وكل ما ذكر أعلاه هو للإستهلاك الإعلامي , وهذا تماما ما حصل في حرب 2006 في لبنان حيث استهدفت إسرائيل المسلمين وليس الشيعة .
للتنويه : الشيعة غالبهم ليسوا بمسلمين .