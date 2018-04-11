ظهرت الفنانة المصرية الشهيرة سهير رمزي بدون حجاب للمرة الثانية خلال شهرين، وهذه المرة كانت في عيد ميلاد الفنانة نادية الجندي التي أثارت جدلا هي الأخرى بالحديث عن تاريخ ميلادها.

ونشرت الإعلامية المصرية “بوسي شلبي” مقطعا مصورا عبر حسابها الخاص على موقع الصور “انستجرام” للاحتفال بعيد ميلاد الفنانة المصرية نادية الجندي، المعروفة بلقب “نجمة الجماهير”.

وظهرت أيضا النجمة سهير رمزي بدون حجاب للمرة الثانية خلال شهرين متتاليين، وكانت المرة الأولى في عيد ميلادها شخصيا.

كما أظهر الفيديو وجود المنتج عادل حسني والإعلامي إمام عمر وآخرين.

وكانت نادية الجندي قد هددت، في بيان، أنها ستقاضي أي إعلامي يتلاعب بسنها، بعد أن اكتشفت أن عدة مواقع نشرت لها عمرا مختلفا قبل عيد ميلادها بأيام.

وأثارت سهير رمزي جدلا كبيرا على مواقع التواصل بسبب ارتدائها قبعة بصور تم تداولها قبل فترة ويظهر من تحتها شعرها الأصفر الذي تركته منسدلا على كتفيها، وكأنها تخلت عن الحجاب الذي ارتدته منذ أكثر من 20 عاما.