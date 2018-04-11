نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، مقطعاً مصوّراً، أظهر تعرّض فتاةٍ لاعتداءٍ من طرف مجموعةٍ من الشبان، الذين صفعوها على وجهها وركلها في جميع أنحاء جسدها في وضح النهار بشارع في مدينة “غولابرا”، شمال شرق الهند؛ لأنها مَشَت مع رجل مسلم.

وأفادت الشرطة المحلية باعتقادها أن الرجل والفتاة التي تبلغ من العمر 22 عامًا تعرضا للاعتداء بسبب شكوك بشأن علاقة حب بينهما، مؤكدةً إلقاء القبض على 12 شابًا تورطوا في الواقعة.

وقال قائد الشرطة الإقليمية “أميتابها سينها” لوسائل الإعلام المحلية: “سجلنا الحادث ونحاول التركيز على المتهم الرئيس.”