للمرة الأولى في تاريخها وفي ظل التوجهات الجديدة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان نحو العلمانية، شهدت السعودية، مساء الثلاثاء حدثًا غير مسبوق حيث استضافت “اسبوع الموضة العربي.

وجرى الحدث في فندق “ريتز-كارلتون” الرياض الذي كان قبل مدة مركز احتجاز كبيرًا للمتهمين بالفساد.

وقالت الأميرة نورة بنت فيصل آل سعود، الرئيسة الفخرية بحضور الكثير من المصممين والمؤثرين والمسؤولين في اوساط الموضة إن “ثمة اهتمامًا بالموضة في المملكة العربية السعودية”، مشددة على أن مجلس الموضة فيها يسعى الى الارتقاء بصناعة الأزياء في السعودية الى مستوى غير مسبوق.

#HappeningNow: The Arab Fashion Council’s executive president Princess Noura Bint Faisal Al Saud been speaking to @arabnews about @ArabFashionWeek in #Riyadh.

Follow our coverage of the event on https://t.co/8MjFuxkUl2 #Fashion #SaudiArabia pic.twitter.com/bkvFAWNGDF

— Arab News (@arabnews) April 10, 2018