قدّم نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق محمد أبو تريكة، تعازيه لأسر ضحايا الطائرة العسكرية الجزائرية، التي تحطّمت اليوم الأربعاء، بعد وقت قصير من إقلاعها في رحلة من مطار بوفاريك.

وكتب “أبوتريكة” على “تويتر” معزياً: “تعازينا الخالصة لأسر ضحايا الطائرة العسكرية التي سقطت صباح اليوم في الجزائر وايضاً للشعب الجزائري الشقيق وحفظ الله الجميع من كل سوء”.

تعازينا الخالصة لأسر ضحايا الطائرة العسكرية التي سقطت صباح اليوم في الجزائر وايضاً للشعب الجزائري الشقيق وحفظ الله الجميع من كل سوء — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) April 11, 2018

في المقابل، شنّ مغرّدون مؤيدون للنظام المصريّ، هجوماً على النجم محمد أبو تريكة؛ زاعمين انه لم يُعزي في قتلى الجيش المصريّ في كثيرٍ من الهجمات الإرهابية التي وقعت في مصر.

بتعزي الدول التانيه وعند بلدك اعمي انا كرهتك والله — Mauy (@Mauy31406326) April 11, 2018

بتعرف تعزي الجيش اهو يا ماجكو … طيب الجيش المصري ايه يا كابتن .. عمرنا ماسمعناك بتعزيز شهداؤه .. وعجبي … — Kahled.rezk (@KahledRezk) April 11, 2018

فعلا اثبت انك اخواني ارهابي ماسمعناش في يوم من الايام عزيت اهالي شهداء مصر من الجيش والشرطة واخواننا المسحيين هنقول ايه ولا ايه غير حسبنا الله ونعم الوكيل — yehia moghazy (@YehiaMoghazy) April 11, 2018

لكنّ محبي النجم المصريّ ردّوا على التغريدات التي اتهمته بأنه لم يقدّم تعازيه في قتلى الجيش المصري، بتغريداتٍ سابقة لـ”أبو تريكة”، تؤكد أنه قدّم فعلاً تعازيه بكل “من استشهدوا في سبيل رفعة الوطن والدفاع عنه”، ما يدحض ادعاءات البعض من مهاجميه.

الله يرحمهم

ياتريكه يا دوله 😘 — ⏳BaHGaT⌛ (@BahgatElgayar) April 11, 2018

ياتريكه لا تسمع لأحد القافله تسير وكلاب تعول — محمود علي (@MahmoudDobeh) April 11, 2018

نفسي اشوف مره وحده الناس تبطل حقد وتبطل تسطاد ف الماء العكر. ..الراجل بيعزي اشقائنا الجزائرين ايه دخل مصر وجشها دلوقت ….حسبنا الله ونعم الوكيل — محمود علي (@MahmoudDobeh) April 11, 2018

ولقي 257 شخصا مصرعهم في حادث تحطم طائرة نقل عسكرية صباح الأربعاء شمالي الجزائر، في أسوأ كارثة طيران في تاريخ البلاد.

وسقطت الطائرة بعد وقت قصير من إقلاعها في رحلة من مطار بوفاريك إلى ولاية تندوف (غرب) ثم مدينة بشار (جنوب غرب).

والطائرة المنكوية روسية الصنع من طراز “إليوشين” وتستخدم من قبل القوات الجوية الجزائرية في نقل الأفراد والإمداد.

ولم تقدم وزارة الدفاع الجزائرية سببا للحادث، لكن مصدرا أمنيا مطلعا قال لوكالة الأناضول التركية، إن “المحققين عثروا على الصندوق الأسود للطائرة في حدود الساعة 10.30 دقيقة (9:30 ت.غ)، ونقلوه من أجل إجراءات الفحص التقني”.

ويعد هذا الحادث الأسوأ في تاريخ الطيران بالجزائر، سواء المدني أو العسكري، بعد أن شهدت منطقة أم البواقي شرقي البلاد يوم 11 فبراير / شباط 2014 سقوط طائرة نقل عسكرية من نوع “هركول سي 130” مخلفة وفاة 102 شخص، بينهم 4 نساء، ونجاة راكب واحد.

وفي 24 يوليو / تموز من العام ذاته، تحطمت طائرة سويسرية استأجرتها شركة الخطوط الجزائرية في شمال مالي خلال رحلة نحو بوركينا فاسو، ما تسبب في مصرع 116 شخصا نصفهم من الفرنسيين، وقالت التحقيقات إن الحادث نجم عن عدم تفعيل نظام مكافحة الصقيع.