يبدو أن لقاء أمير قطر مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس، الثلاثاء، قد أزعج “عيال زايد” خاصة بعد إشادة “ترامب” بـ”تميم” وحب شعبه له، فخرج أنور قرقاش محاولا التقليل من شأن هذا اللقاء بوصفه زيارة أمير قطر لأمريكا بأنها “زيارة عادية”.

ودون “قرقاش” في تغريدة له عبر صفحته الرسمية بتويتر رصدتها (وطن) ما نصه:”لا يوجد “إختراق ” في أزمة قطر بعد زيارة أميرها العادية إلى الولايات المتحدة”

وذكر أن حل أزمة قطر سيتم عبر بوابة الرياض، وقال ما نصه:”حلّ الأزمة بوابته الرياض وسيتم بجهود خليجية ويشمل مصر، وإطاره السياسي المبادئ والمطالب. الدول الأربع مجمعة على ذلك.”

لا يوجد "إختراق " في أزمة قطر بعد زيارة أميرها العادية إلى الولايات المتحدة، حلّ الأزمة بوابته الرياض وسيتم بجهود خليجية ويشمل مصر، وإطاره السياسي المبادئ والمطالب. الدول الأربع مجمعة على ذلك. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) April 11, 2018

يأتي ذلك في إشارة إلى زيارة أمير قطر تميم بن حمد، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والذي صرَّح خلالها بأن حل الأزمة الخليجية سيكون بتدخل أمريكي.

وأمس، الثلاثاء، استقبل الرئيس الأمريكي أمير قطر، مؤكدا أن الأمور تسير على أفضل حال مع قطر.

وأشار الأمير تميم إلى أن العلاقات بين قطر والولايات المتحدة “تعود لأكثر من 40 سنة، وهي علاقات قوية جدا”.

وقدر أمير قطر جهود “ترامب” لحل الأزمة الخليجية المندلعة منذ أكثر من 10 أشهر، وقال: “الرئيس الأمريكي قدم دعما لنا خلال الحصار، ونشكر الشعب الأمريكي كذلك”.