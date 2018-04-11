يبدو أن لقاء أمير مع الرئيس الأمريكي أمس، الثلاثاء، قد أزعج “عيال زايد” خاصة بعد إشادة “ترامب” بـ”تميم” وحب شعبه له، فخرج محاولا التقليل من شأن هذا اللقاء بوصفه زيارة أمير لأمريكا بأنها “زيارة عادية”.

 

ودون “قرقاش” في تغريدة له عبر صفحته الرسمية بتويتر رصدتها (وطن) ما نصه:”لا يوجد “إختراق ” في أزمة قطر بعد زيارة أميرها العادية إلى الولايات المتحدة”

 

وذكر أن حل أزمة قطر سيتم عبر بوابة ، وقال ما نصه:”حلّ الأزمة بوابته وسيتم بجهود خليجية ويشمل ، وإطاره السياسي المبادئ والمطالب. الدول الأربع مجمعة على ذلك.”

 

 

يأتي ذلك في إشارة إلى زيارة تميم بن حمد، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والذي صرَّح خلالها بأن حل الأزمة الخليجية سيكون بتدخل أمريكي.

 

وأمس، الثلاثاء، استقبل الرئيس الأمريكي أمير قطر، مؤكدا أن الأمور تسير على أفضل حال مع قطر.

 

وأشار الأمير تميم إلى أن العلاقات بين قطر والولايات المتحدة “تعود لأكثر من 40 سنة، وهي علاقات قوية جدا”.

 

وقدر أمير قطر جهود “ترامب” لحل الأزمة الخليجية المندلعة منذ أكثر من 10 أشهر، وقال: “الرئيس الأمريكي قدم دعما لنا خلال الحصار، ونشكر الشعب الأمريكي كذلك”.