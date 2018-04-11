صبّ العديد من الجزائريين غضبهم على النظام والرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بعد مقتل نحو 257 جندياً ومدنياً كانوا على متن طائرة عسكرية سقطت لدى إقلاعها من مطار “بوفاريك” في أسوأ كارثة جوية من نوعها في تاريخ البلاد.

تفو كلاب طيارة قديما على بوتفليقة باعثين فيها ولاد الشعب الى الله المشتكى pic.twitter.com/DWdpxvWGhd — هجيرة (@h_cyf) April 11, 2018

مند اتي بوتفليقة إلى الرئسة والخراب يعم البلاد — بلال يوسف (@Bilaljusef58) April 11, 2018

وأعلن الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، حالة الحداد في البلاد لثلاثة أيام على أرواح ضحايا الطائرة.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية، عن “بوتفليقة” أن إقرار الحداد لثلاثة أيام على أرواح الضحايا، يبدأ اليوم، إلى جانب صلاة الغائب على أرواح الضحايا بعد غد الجمعة.

كلمات شهيد من شهداء الجزائر 🇩🇿 كتبها اسبوعين قبل الفاجعة 😭😭😭

رحمة الله عليه والهم ذويه الصبر والسلون و مبارك لك الشهادة يا اسد من اسود الجزائر #بوفاريك #سقوط_طائرة_عسكرية #سقوط_طائرة_بوفاريك pic.twitter.com/5gLKTYeiPs — 🎈ªмηª🎈حداد🇩🇿 (@xiamn_) April 11, 2018

وشهدت مواقع التواصل بالجزائر هجوما عنيفا على الرئيس الجزائري، الذي يسعى لولاية خامسة حيث حمّل النشطاء “بوتفليقة” الذي لا يقوى على الحركة مسؤولية جميع الكوارث بالبلاد لعجزه عن الإدارة وإصراره هو وحزبه على الاستمرار بالحكم.

هل سيخرج بوتفليقة ويعزي عائلات الضحايا ام الميترو اهم؟ ربي يرحم شهداء الوطن #بوفاريك #سقوط_الطائره_الجزائريه pic.twitter.com/mMvaqzRL79 — SAFOU AYA (@AyaSafou) April 11, 2018

الي وقت قريب كان بوتفليقة يتوطن قلوب الكثير من قلوب الجزائرين لما له من تاريخ نضالي وسياسي وذكاء مشهود له ولما قدمه للبلد في عهدتيه الاولين. لكن أضن ان هاته المكانة قد تلاشت بشكل شبه كلي الان.. — محمد درويش (@3pQLfyhkYnGnoEl) April 11, 2018

#سقوط_طائرة_عسكرية يلعن أم بوتفليقة و أويحي و القايد صالح وأتباعهم،كل يوم تشتروا فطاءرات وهي في الأصل خردة وتاكلوا أموال الشعب يا ملاعين — #James (@Carolishian) April 11, 2018

واتشحت الحسابات الجزائرية على مواقع التواصل الاجتماعي بالسواد، حيث تصدر وسم “بوفاريك” بالعربية والفرنسية قائمة الترند الأعلى تداولا في الجزائر، ونشر جزائريون آلاف التغريدات الحزينة التي تنعى أفراد الجيش الوطني الذي أجمع مغردون على أنه “محل افتخار الشعب الجزائري”.

مهما قلنا م كلمات فلن نستطيع التخفيف عنكم فاصبروا ان الله مع الصابرين.احسن الله عزائكم وعظم أجركم والهم والديكم الصبر والسلون جعلهم الله طيورا مغرداً ف رياض الجنة وجعلهم شفعاء لوالديهم يوم القيامة #بوفاريك #سقوط_طايره #سقوط_طائرة_عسكرية #شهداء_الوطن #الوطني

من مصر ل #الجزائر pic.twitter.com/Wbrae6WedY — المصري عاشق الجزائر (@Mohamed84020) April 11, 2018

قائد الطائرة المتوفي حي صدر انه في آخر اتصال له مع برج المراقبة قال ان الطائرة ستسقط وان يعمل على تجنب سقوطها في الطريق السريع وهاذا ماحصل حيث سقطت الطائرة في منطقة زراعية خالية من السكان رحمك الله يابطل 💔💔😢🙏 #الجزائر #سقوط_طائرة_عسكرية #البليدة #بوفاريك pic.twitter.com/y2tVj0Vy2L — mira ♥nãhlã (@Mira68901207) April 11, 2018

اللهم ارحم ابن خالتي و إبنه 💔💔💔💔😢 اللهم آجرنا في مصيبتنا وأخلف لنا خيرا منها ولا نقول إلا مايرضي ربنا “إنا لله وإنا اليه راجعون”

اللهم اغفر لهم وارحمهم واجمعنا بهم في جناتك جنات النعيم #سقوط_طائرة_عسكرية #بوفاريك #البليدة — حداد💔🇩🇿 (@NinaHRasd) April 11, 2018

في خضم و هول كل ماحدث ثوان قبل سقوط الطائرة ، قائدها تجنب سقوطها على الطريق السيار و التجمع السكني المجاور .

بفضل من الله جنبنا كارثة أكبر..

نحتسبه و كل رفاقه عند الله شهداء ، الله يرحمهم و يجعل مثواهم الجنة #بوفاريك#سقوط_طائرة_عسكرية pic.twitter.com/j3iLRfgujq — L’algérienne✌ (@AlgerienneAlg1) April 11, 2018

وطالب نشطاء على موقعي فيسبوك وتويتر بضرورة التحقيق وإعلان أسباب سقوط هذا العدد الكبير من الضحايا.

#سقوط_طايره_عسكريه رحم الله شهداء الواجب وحسبي الله ونعم الوكيل في لي كان في سبب موتهم وبهذه الطريقة البشعة

من المسؤول

وهل سيتم فتح تحقيق معمق في هاته الفاجعة

هذا ما نريده #بوفاريك #شهداء_الجزائر pic.twitter.com/CVlIRCuc7d — Issam kahla (@Issam07006649) April 11, 2018

#سقوط_طايره_عسكريه سقوط أكثر من 250 ضحية لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم من المسؤول يا ترى هذه الطائرة من نوع يوشين وتعد من اضعف انواع الطائرات في روسيا هل صار الإنسان الجزائري رخيص لهاته الدرجة حتى يركب مثل هاته الطائرة التي تعد من اضعف الطائرات …. pic.twitter.com/sxmIyi2Fao — Issam kahla (@Issam07006649) April 11, 2018

وسقطت الطائرة وهي من طراز «إليوشين» روسية الصنع، في مزرعة قرب الخط السريع فيما كانت ستتوقف في بشار قبيل توجهها إلى تندوف، وهرعت سيارات الإسعاف إلى المنطقة، لإجلاء الجرحى، فيما أكد مصدر عسكري عدم وجود ناجين في الحادثة.

وذكرت صحف جزائرية أن السلطات أقامت خياما لتجميع جثث الضحايا فيها بالقرب من مكان سقوط الطائرة، بينما جرى نقل جرحى وقتلى من الحادث لمستشفى عين النعجة العسكري، كما شاركت عشرات سيارات الإطفاء في إخماد الحريق الذي اشتعل بالطائرة، واستمرت عمليات الإخماد نحو ساعتين.

كما ذكرت أن وزير الداخلية نور الدين بدوي ألغى زيارته التي كانت مبرمجة الأربعاء إلى ولاية باتنة، وتوجه إلى مكان حادث سقوط الطائرة العسكرية.

وأشاروا إلى أن المعلومات الأولية تفيد بأن حريقا اندلع في أحد محركات الطائرة مما أدى إلى شلل في قدرة بقية المحركات التي تتمكن من رفع الطائرة مما أدى إلى سقوطها.

أما الخبير بالشؤون الأمنية والإستراتيجية أحمد ميزاب فقال للجزيرة عبر الهاتف من الجزائر إن هذا الحادث هو الرابع لهذا النوع من الطائرات في الجزائر، حيث وقعت حوادث مشابهة نهاية ثمانينيات ومطلع تسعينيات القرن الماضي، ووقع الحادث الأخير عام 2010.