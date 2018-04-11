سخر الاعلامي القطري عبد الله العذبة من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في كلمته أثناء المؤتمر المشترك الذي جمعه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء.

وكتب العذبة في تغريدة رصدتها “وطن” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”, الأمير #مبس يقول ( أرجو أن يحسن ظني فيما أريده), وش العلم؟ ما فهمت كيف يحسن ظنه بنفسه؟ هل من توضيح؟! ما موضوع الحرب ودق الخشوم؟ “.

الأمير #مبس: أرجو أن يحسن ظني فيما أريده.

وش العلم؟

ما فهمت كيف يحسن ظنه بنفسه؟

هل من توضيح؟!

ما موضوع الحرب ودق الخشوم؟

هل هناك شيء غير #التفحيط_السياسي والهجولة في #اليمن؟ لا يكون نوت #نجد القيام بفتح جبهة "الجهاد" النجدي في #إيران؟

يبغي لها شيلة علموا طهران يحذر من زعلنا🥁⚔️ pic.twitter.com/yC1PGYB42M — عبدالله بن حمد العذبة – #قطر🇶🇦 (@A_AlAthbah) April 11, 2018

وطلب ابن سلمان في خطابه الذي اثار سخرية واسعة من الرئيس الفرنسي ألا يغضب وأن يحسن الظن فيما سيقوله، حيث قال ولي العهد : “لا يجب تكرار اتفاق عام 1938 الذي تسبب بحرب عالمية “.

وأضاف في المؤتمر الصحفي الذي جمعمها: “في حال انتهاء الاتفاق النووي سيكون لدى إيران أيام معدودة لامتلاك قنبلة نووية”.

وهنا علق العذبة قائلاً على خطاب ابن سلمان: “هل هناك شيء غير #التفحيط_السياسي والهجولة في #اليمن؟ لا يكون نوت #نجد القيام بفتح جبهة “الجهاد” النجدي في #إيران؟ يبغي لها شيلة علموا طهران يحذر من زعلن “.!!

وأثارت حركات ولي العهد السعودي (الغريبة والمتكررة) الثلاثاء، أثناء المؤتمر المشترك، سخرية العديد من نشطاء مواقع التواصل الذين لاحظوا هذا السلوك اللافت.

ووفقا للمقطع المتداول من المؤتمر، ظهر “ابن سلمان” وهو يتحرك كثيرا أمام الكاميرات بشكل لافت رغم أنه يقف على منصة الحديث وأخذ يتأرجح يمينا ويسارا ويلقي برأسه للأمام والخلف.

السلوك الذي استغربه النشطاء وأثار سخرية واسعة بمواقع التواصل، دفع البعض إلى تشبيه ولي العهد بأنه “قرد داخل غابة”.