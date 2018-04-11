انتقل وباء “الجرب” الفتاك الذي ظهر بمكة والمدينة والرياض، إلى مدينة الطائف السعودية لتكون بذلك المدينة الرابعة التي يغزوها هذا الوباء الجلدي منذ ظهوره قبل حوالي شهر.

وأعلنت مديرية الشؤون الصحية في محافظة الطائف السعودية، تسجيل 8 إصابات بالجرب، إلى جانب حالتين سابقتين تماثلتا إلى الشفاء.

يشار إلى أن إمارة منطقة مكة المكرمة أعلنت عبر حسابها الرسمي بتويتر شفاء جميع الحالات التي أصيب بالمرض في مكة المكرمة.

وقالت نقلاً عن وزارة الصحة، إن جميع الحالات تماثلت إلى الشفاء، فيما بلغ عدد الأحياء التي تم المرور وعمل تثقيف بها 15، بواقع 108 فرق مشاركة، وكذلك 96 مدرسة تم زيارتها، مبينة أن عدد الحالات المنومة صفر.

من جانبه، أوضح مدير إدارة التواصل والعلاقات والتوعية متحدث صحة الطائف «عبدالهادي الربيعي»، أن ما يتم تسجيله في مناطق مختلفة من حالات جرب هو معدل معتاد لحالات الجرب في المجتمع والمرض موجود في جميع دول العالم، ومنذ فترة طويلة، وهو ينتقل من شخص إلى آخر من طريق الملامسة اللصيقة أو من طريق استخدام المناشف أو الشراشف والملابس الداخلية.

وأوضح أن طبيعة انتقال المرض السريعة تجعل احتمالية وجود أكثر من حالة في المكان نفسه واردة، ولا يطلق على الحالات بأنها تفشٍّ ما لم تكن هناك زيادة يومية في عدد الإصابات.

وأكد أهمية علاج المريض ومخالطيه، وكذلك غسل الملابس الداخلية والشراشف والمناشف بشكل دوري في درجة حرارة عالية تفوق ٦٠ درجة مئوية، ومن ثم تجفيفها تحت أشعة الشمس أو استخدام النشافة بدرجة حرارة عالية.

و”الجرب” هو مرض طفيلي في الجلد، يظهر على شكل آفات جلدية في الأسطح الأمامية للمعصمين والمرفقين والإبط والفخذين والأعضاء التناسلية، وتسببه سوسة الدودة الدبوسية.

ويكثر انتشاره في الأماكن المزدحمة مثل المدارس، والأسر كبيرة العدد، والسجون، والمعسكرات، ودور الإيواء المختلفة.

وقد يأخذ الجرب شكل عدوى وبائية إذا أصاب طفلا أو تلميذا في مدرسة؛ إذ إن هذا الطفل المصاب قد يعدي جميع زملائه في الفصل، أو من يخالطه في المدرسة، ثم ينتقل إلى أفراد الأسرة؛ لذا يجب علاج المصاب فورا وفحص المخالطين.