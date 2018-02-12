في سقوط جديد لدعاة وشيوخ المملكة العربية وفي محاولة واضحة لاستغلال متابعيهم على مواقع التواصل، أقدم إمام الحرم السابق على الترويج لأحد محلات لأجل المال.

 

وقال “الكلباني” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” وأثارت غضب وسخرية متابعيه: ” لدى الماجد للعود عروض مميزه ، استفيدو من كود الخصم التالي ويكون الشحن مجاني لفترة محدوده”.

من جانبهم، عبر مغردون عن غضبهم وسخريتهم في آن واحد بسبب لجوء “الكلباني” لهذا الأسلوب من اجل الحصول على المال، مؤكدين بأن تحول من يدل الناس على الآخرة إلى باحث عن الدنيا “مصيبة”.

يشار إلى ان هذا الأسلوب في استغلال المتابعين من اجل الحصول على الاموال قد سبقه فيه عدد آخر من الدعاة على رأسهم الداعية محمد العريفي والذي سبق وان نشر عدد من الإعلانات للعود والمجمعات السكنية وحتى الأراضي في البوسنة، ثم تلاه بعد ذلك الداعية عائض القرني.