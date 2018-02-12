في سقوط جديد لدعاة وشيوخ المملكة العربية السعودية وفي محاولة واضحة لاستغلال متابعيهم على مواقع التواصل، أقدم إمام الحرم السابق عادل الكلباني على الترويج لأحد محلات العطور لأجل المال.

وقال “الكلباني” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” وأثارت غضب وسخرية متابعيه: ” لدى الماجد للعود عروض مميزه ، استفيدو من كود الخصم التالي ويكون الشحن مجاني لفترة محدوده”.

لدى الماجد للعود عروض مميزه ، استفيدو من كود الخصم التالي ويكون الشحن مجاني لفترة محدوده @almajed4oud #الماجد_للعود pic.twitter.com/T3V6D9W3hj — عادل الكلباني (@abuabdelelah) ١١ فبراير، ٢٠١٨

من جانبهم، عبر مغردون عن غضبهم وسخريتهم في آن واحد بسبب لجوء “الكلباني” لهذا الأسلوب من اجل الحصول على المال، مؤكدين بأن تحول من يدل الناس على الآخرة إلى باحث عن الدنيا “مصيبة”.

حتى أنت ياشيخ عادل تسوي دعاية 😩 ؟!!! — أبو قصي الشهري (@M_QUSA1) ١١ فبراير، ٢٠١٨

عندما يتحول من يدل الناس على الأخره الى باحث عن الدنيا تكون المصيبه ..

والله ياشيخ انها ما تسوى دائما الشركات تفرض على الوسيله توجهها ..

او تشوف غيره .. ولع يلاااااااا خربانه خربانه — سام بيك(العالمي) (@ssaamm770) ١١ فبراير، ٢٠١٨

الكلباني للإعلانات التجارية — Numan Alsulami (@nuamn_alselmi) ١١ فبراير، ٢٠١٨

افا هذي اخرتها ياشيخ اعلانات دينوود دينود — VIP (@al_kafe) ١١ فبراير، ٢٠١٨

لو تشد حيلك نزلوا اسمك في بوتيكات — مها الثامر🇸🇦 (@Maha_althamer) ١١ فبراير، ٢٠١٨

ذكي ياشيخ الفتوى ماعاد فيها شم هوى كلبوش ،،والماجد للعود فيها قرووش،،كلن يفتي نفسه — غريب ديار (@obead07) ١١ فبراير، ٢٠١٨

هذا و انت كنت امام الحرم 🙂 — Rashed ‹⁸¹ (@resho_81) ١١ فبراير، ٢٠١٨

افا ما توقعناها منك تسوي دعايات

يا خوفي بكرة تغير اسمك الى عدولة على وزن هيونة — عبدالعزيز (@zzdd1020) ١١ فبراير، ٢٠١٨

هذا الموقع المناسب لكم أصحاب الفضيله!!! — هاني (@pWRlnb4vuRlkFbn) ١١ فبراير، ٢٠١٨

يشار إلى ان هذا الأسلوب في استغلال المتابعين من اجل الحصول على الاموال قد سبقه فيه عدد آخر من الدعاة على رأسهم الداعية محمد العريفي والذي سبق وان نشر عدد من الإعلانات للعود والمجمعات السكنية وحتى الأراضي في البوسنة، ثم تلاه بعد ذلك الداعية عائض القرني.