بعد إفلاس دول الحصار وفشل جميع مخططاتها لإيقاع قطر والسيطرة على قراراها، لا زالت هذه الدول مستمرة في (ألاعيبها الصبيانية) مكايدة لقطر، فتارة تستخدم الإشاعات والافتراءات لتشويه الصورة وتارة أخرى تلعب بورقة المعارضة القطرية المزعومة.

واليوم حاول قادة الحصار اللعب بورقة القطري الهارب من ديونه سلطان بن سحيم الذي صدرته على أنه معارض قطري ناقم على نظام الحكم، واستخدامه في لعبة جديدة عن طريق إرساله لزيارة البحرين واعتباره ممثلا شرعيًا لدولة قطر وشعبها.

ولإضافة الزخم و(الشو) لهذه اللعبة الجديدة، أمر “ابن سلمان” ملك جزيرة الرتويت التابع له باستقبال “ابن سحيم” استقبال رسمي بحفاوة وتهليل كبير، وهو ما ظهر جليا اليوم بالفعل.

ونشرت وكالة الأنباء البحرينية وكذلك العديد من القنوات ووسائل الإعلام في البحرين، خبر زيارة “ابن سحيم” وكأنه مسؤول حقيقي وسلطت الضوء بالصور والمقاطع المصورة على الاستقبال الكبير له من قبل الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين.

وتنفيذا لأوامر “ابن سلمان” التي تلقاها ملك “جزيرة الرتويت” لإبراز هذه الزيارة، نشرت وكالة الأنباء الرسمية في البحرين مانصه :”إستقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بقصر الروضة هذا اليوم، الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني، والوفد المرافق له، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.”

وتابعت الوكالة تطبيلها (المفضوح) لإرضاء ولي العهد السعودي (صاحب الرز):” واستعرض جلالة الملك المفدى حفظه الله مع الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني العلاقات الاخوية التاريخية والعائلية الوثيقة التي تجمع الشعبين الشقيقين.

وقد أقام جلالة الملك المفدى رعاه الله مأدبة غداء تكريماً للشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني والوفد المرافق له.”

ولفتت هذه (المسرحية) انتباه العديد من النشطاء على مواقع التواصل، الذين شنوا هجوما عنيفا على “ابن سلمان” وملك البحرين التابع له والمأتمر بأمره، مشيرين إلى أن هذه الزيارة مفضوحة وتظهر مساوئ دول الحصار أكثر وأكثر.

استقبال رسمي في البحرين للمعارض القطري سلطان بن سحيم آل ثاني واعتباره ممثلا شرعيًا لدولة قطر وشعبها! pic.twitter.com/5EMjuOoxv4 — شؤون عربية | Arab Affairs (@Arabaffairstv) February 11, 2018

احنا قاعدين بمجتمع دولي فيه قوانين مو غابه عشان البحرين تحط حاكم لقطر

ثانيا يا شيخ مع احترامي للبحرين لكن مالها اي وزن يذكر بالمجتمع الدولي عشان تقول رساله 😊 — NouF 🇰🇼 (@Nannii7Moon) February 11, 2018

هو مجتمع مع ملك البحرين يشتكي ما وصلتله ٣٠٠ مليون وملك البحرين يقوله انا ١٠٠ مليون من سنه يقولون لي ما وصلت .. وشوله هاللون يسوون فينا — j.a.a.a (@ojjjjiiiijjjjo) February 11, 2018

ملك البحرين

يذكرني في مرعوب

في مسلسل الاقدار

لما يقول انا ماعرف

معزبي من

خليفة الدهان

ولا حمود الطواش — Nasser khan (@nasser19999) February 11, 2018

ما عنده سالفه ملك البحرين

مشروعه خسران واحتمال الفشل شبه مؤكد لانه

يراهن على#الشيخ_سلطان_بن_سحيم_آل_ثاني pic.twitter.com/pCHb9MmfeH — فواز سعود ال مسلم (@fawaz78999) February 11, 2018

وسلطان بن سحيم لم يغادر قطر بصفته معارض لسياسة الدولة ولكن نتيجة غرقه بالديون، حيث تلقفته مخابرات الإمارات ووعدته بتحسين وضعه وذلك عبر والدته الشيخة “منى” التي شجعت على الأمر وذلك لوجود أطماع سابقه لديها بتمكين ابنها لحكم قطر.