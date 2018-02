قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، إن الجيش المصري لم يقدم معلومات عن نطاق أو أهداف عمليته الأكبر ضد تنظيم الدولة في سيناء، على رغم من التجهيزات الضخمة التي أعلن عنها .

وأعلن المتحدث الرسمي باسم الجيش المصري الجمعة الماضية أن الجيش يستعد لعملية شاملة ضد “الإرهاب” في شمال وشرق سيناء. وقال في كلمة مباشرة إنه تنفيذاً لأوامر القيادة العليا في الجيش، أطلقت عملية عسكرية شاملة “سيناء 2018”.

وانتقدت نيويورك تايمز بيانات الجيش المصري المصورة حول العملية العسكرية، والتي أظهرت صور دبابات وطائرات وقوارب مسلحة تحتاج بحار، وأشارت أنه العملية تمثل نوع من الحرب التقليدية التي يئس منها الحلفاء الأميركيون في مصر عملياً على مدار أعوام.

وأشارت الصحيفة أن مسؤولون أمريكيون حثوا الجيش المصري على تبني تكتيكات أصغر نطاقاً لمكافحة “الإرهاب” في سيناء، تُركز أيضاً على كسب دعم السكان المحللين.

وما يجري في سيناء عكس التكتيكات التي اقترحها الأمريكان، في الوقت الذي يرفض فيه أهالي سيناء العملية العسكرية للجيش المصري لأن نتائجها تهجير الأهالي وتعرضهم للاعتقالات والقمع والقتل دون إنهاء المشكلة الحقيقة التي تتمثل في تنظيم داعش.

ويشير التقرير الأمريكي أن الصور التي نشرها إعلام الجيش المصري حين الإعلان عن العملية العسكرية كانت مخزنة من عمليات سابقة .

وقالت ميشيل دان، الباحثة في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي: “أعلنت مصر قيامها بتلك العملية الحاسمة ضد الإرهاب عدة مرات من قبل، لكن كل ما حدث هو أنَّ التمرد انتشر وأصبح أكثر فتكاً بكلٍ من المواطنين والجنود. ومن المستحيل معرفة ما إن كانت هذه الجهود ستختلف عما سبقها”.

وتُعَد عملية سيناء وفي الصحيفة الأمريكية في غاية الحساسية للسيسي، الجنرال السابق الذي أخلى الساحة من منافسين حقيقيين في الانتخابات الرئاسية المقررة بين 26 و28 مارس/آذار 2018، لكنَّه مع ذلك يشن حملة قمع أشد من أي وقتٍ مضى على منتقديه ومعارضيه.

فقد اعتقل الجيشُ وسجن رئيسَ أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، الفريق سامي عنان، الذي حاول الترشُّح ضد السيسي بالانتخابات، وأدان قادة المعارضة انتخابات مارس/آذار، باعتبارها “مسرحية هزلية” وحثّوا المصريين على مقاطعتها.

وكتبت مدونة Egypt Defence Review على حسابها في “تويتر”: “إذن، لقد أُبلِغتُم بالحصول على معلوماتكم من المتحدث العسكري باسم الجيش المصري فقط إن كنتم تغطون سيناء أو جهود مكافحة الإرهاب المصرية. المشكلة هي أنَّك لن يكون لديك أي علم بشأن الفترة التي عليك انتظارها حتى يخرج التحديث المقبل وإذا ما كان سيحتوي على أي معلومات قيّمة حقاً أم لا”.

So you're told to only get your information from @EgyArmySpox if you're covering the Sinai or Egyptian CT efforts.

Problem is you then have no idea how much you have to wait till the next update and if that will contain any information that is actually valuable. So…

— Egypt Defence Review (@EgyGreenfly) February 9, 2018