استهجن الإعلامي المصري أحمد منصور المذيع في قناة الجزيرة، ما ورد في البيان الرابع للقوات المسلحة المصرية حول حصيلة العمليات العسكرية الجارية في سيناء.

وقال منصور في منشور له عبر فيسبوك:” ‏المسرحية الهزلية لإعلان الجيش المصري الحرب على ما يسمى بالإرهاب حصيلتها حسب البيان الرسمى 16 تكفيريا..هل يعقل هذا ؟”

وتابع الإعلامي المصري:” الجيشان الثاني والثالث بكل جنودهم ومعداتهم الحربية وتكاليف ملايين الدولارات من قوت الشعب وفى النهاية 16 تكفيريا ؟ ألم أقل لكم السيسي مرعوب من الجيش ويريد توريطه ؟”.

وأعلنت القوات المصرية المسلحة في بيانها الرابع أنها دمرت 66 هدفاً لـ” العصابات الإرهابية” وقتلت 16 “تفكيرياً”.