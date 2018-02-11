استهجن الإعلامي المصري المذيع في قناة ، ما ورد في البيان الرابع للقوات المسلحة المصرية حول حصيلة العمليات العسكرية الجارية في .

 

وقال منصور في منشور له عبر فيسبوك:” ‏المسرحية الهزلية لإعلان الحرب على ما يسمى بالإرهاب حصيلتها حسب البيان الرسمى 16 تكفيريا..هل يعقل هذا ؟”

 

وتابع الإعلامي المصري:” الجيشان الثاني والثالث بكل جنودهم ومعداتهم الحربية وتكاليف ملايين الدولارات من قوت الشعب وفى النهاية 16 تكفيريا ؟ ألم أقل لكم السيسي مرعوب من الجيش ويريد توريطه ؟”.

 

وأعلنت القوات المصرية المسلحة في بيانها الرابع أنها دمرت 66 هدفاً لـ” العصابات الإرهابية” وقتلت 16 “تفكيرياً”.