استمرارا لمسلسل سقوط الطائرات المدنية المتكرر في روسيا، أكّدت وكالة “إنترفاكس” الروسية اليوم، الأحد، أن طائرة روسية من طراز (إيه.إن-148) سقطت، بعد دقائق من اختفائها على شاشات الرادار.

وأكد مصدر في وزارة الطوارئ الروسية أن حطام طائرة الركاب من طراز “إن-148” تم العثور عليها بالقرب من مدينة رامينسكويي بمقاطعة موسكو، وأنه لا ناجين في الكارثة.

وكانت الطائرة تقل 71 شخصا وفق لوسائل إعلام روسية.

Plane crashed in Moscow, 60+ people on board, rescue can't get to it as its in the middle of the forest. Its debris already being covered by snowfall. Will update more pic.twitter.com/V58D5xk4ql

— English Russia (@EnglishRussia1) February 11, 2018