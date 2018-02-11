استمرارا لمسلسل سقوط الطائرات المدنية المتكرر في روسيا، أكّدت وكالة “إنترفاكس” الروسية اليوم، الأحد، أن طائرة روسية من طراز (إيه.إن-148) سقطت، بعد دقائق من اختفائها على شاشات الرادار.

وأكد مصدر في وزارة الطوارئ الروسية أن حطام طائرة الركاب من طراز “إن-148” تم العثور عليها بالقرب من مدينة رامينسكويي بمقاطعة موسكو، وأنه لا ناجين في الكارثة.

وكانت الطائرة تقل 71 شخصا وفق لوسائل إعلام روسية.

Plane crashed in Moscow, 60+ people on board, rescue can't get to it as its in the middle of the forest. Its debris already being covered by snowfall. Will update more pic.twitter.com/V58D5xk4ql — English Russia (@EnglishRussia1) February 11, 2018

الطائرة أقلعت من مطار دوموديدوفو في العاصمة الروسية موسكو باتجاه مدينة أوسك (جنوب منطقة الأورال)، وتأكد سقوطها في إقليم “رامنسكي” في مقاطعة موسكو.

وذكر شهود عيان لوزارة الطوارئ الروسية، أن الطائرة سقطت وهي مشتعلة، وأشارت الوزارة إلى أن فرق الإنقاذ توجهت إلى موقع تحطم الطائرة، لكنها رجحت عدم وجود ناجين.

Последний полет АН-148 рейса 6W703. pic.twitter.com/NRFsYfzExG — Королевство Алания (@monarh_alania) February 11, 2018

وقال مكتب التحقيقات الفدرالي الروسي، إن المحققين يتعاملون مع جميع الفرضيات بشأن تحطم الطائرة.

ورجح مصدر في “الطوارئ” أسباب سقوط الطائرة إلى خطأ بشري من قبل الطاقم أو بسبب الأحوال الجوية السيئة.

كما ذكرت مواقع روسية أن الطائرة بقيت في الهواء لمدة دقيقتين و11 ثانية قبل سقوطها.