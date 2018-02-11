تشارك لاعبة التنس العمانية فاطمة النبهانية غدا في بطولة قطر المفتوحة للتنس والتي تعد من أكبر بطولات العالم من حيث مشاركة اللاعبات المصنفات دوليا من رقم 1 إلى 32.

وتضم البطولة أفضل 32 لاعبة دولية في العالم حيث تأتي مشاركة النبهانية في بطولة قطر المفتوحة بشكل سنوي عن طريق “الوايد كارت” وهي بطاقة تمنح للاعبات المتألقات ولهن ترتيب دولي حيث تعطى الأولوية في هذه البطولة للاعبات المتألقات من الوطن العربي .

وتسعى النبهانية إلى الاستفادة من البطولة المفتوحة بوجود أفضل 32 لاعبة دولية وقد أوقعت النبهانية القرعة مساء أمس مع اللاعبة السوفاكية بفالوفا كاثرينا المصنفة 21 دوليا.