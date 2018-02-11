في واقعة تعكس مدى الانحدار والتدني الذي وصل له الإعلام المصري ومحاولته إرضاء النظام بأي شكل شكل من الأشكال لتحاشي غضبه، خرج الإعلامي المصري المعروف تامر أمين بكل بجاحة اليوم ليطالب المواطنين بالعمل كمخبرين لأمن الدولة والقوات المسلحة بزعم أن هذا إثبات للوطنية.

وقال “أمين” خلال حلقة برنامجه «الحياة اليوم» المذاع على فضائية الحياة اليوم الأحد: “أتخابر مع بلدي وقت الحرب، وأخبر الجهات الأمنية عن أماكن اختباء الإرهابيين ومخازن الأسلحة قمة الوطنية والبطولة.

وأضاف: «أن تتخابر مع بلدك قمة الوطنية، أما إن تتخابر مع أعداء بلدك قمة الخيانة والجاسوسية».

واختتم بكل “بجاحة”: «أنا بطلب من الناس أن تكون مخبرين لأمن الدولة والقوات المسلحة، من يرفض ذلك يرفض».

وتشهد المنظومة الإعلامية في مصر حالة من الانحدار غير مسبوقة بتاريخ الدولة، حيث تحولت جميع القنوات الرسمية والخاصة فضلا عن الصحف والمواقع الإلكترونية الإخبارية إلى أبواق للنظام السيسي تتحدث بما يملى عليها.