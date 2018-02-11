في الوقت الذي كشفت فيه تقارير أن نسبة الفقر تفاقمت لتصل إلى 25% من إجمالي عدد السكان البالغ 20 مليون نسمة، بينما تتزايد معدلات البطالة، حيث يعيش نحو 5 ملايين شخص على أقل من 530 دولاراً شهرياً في السعودية، كشفت هيئة الترفيه عن عزمها إنفاق ما يتجاوز 36 مليار دولار على انشطتها وفقا لرؤية ولي العهد محمد بن سلمان “المملكة 2030”.

وقال حساب “هيئة الترفيه” على موقع التدوين المصغر “تويتر” نقلا عن الرئيس التنفيذي لهيئة الترفيه السعودية، عمرو المدني، خلال مشاركته في ورشة “حوار السعادة”، على هامش أجندة القمة العالمية للحكومات في دبي، المقرر انطلاقها غدا لتستمر على مدى 3 أيام: “الإنفاق الاستهلاكي المتوقع على الترفيه سيبلغ 36 مليار دولار بحلول العام 2030، إلى جانب توفير أكثر من 114 ألف وظيفة مباشرة، و110 آلاف غير مباشرة”.

‏وأكد المدني على “دور الترفيه كأحد أذرع برنامج جودة الحياة ضمن رؤية المملكة 2030، وعلى أهمية الدور الاقتصادي الكبير الذي يلعبه قطاع الترفيه، وما له من آثار إيجابية على تنوع مصادر الدخل، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي بشكل سنوي”.

وأوضح الرئيس التنفيذي لـ #هيئة_الترفيه في #القمة_العالمية_للحكومات أنه سيبلغ الإنفاق الاستهلاكي المتوقع على الترفيه 36 مليار بحلول العام 2030، إلى جانب توفير أكثر من 114 ألف وظيفة مباشرة، و 110 آلاف وظيفة غير مباشرة pic.twitter.com/bO0KTraGkj — هيئة الترفيه (@GEA_SA) February 10, 2018

وكانت السعودية أقرت خطة لرؤية البلاد في العام 2030، لجذب الإنفاق الوطني على الترفيه والسياحة في الخارج، والمقدر بنحو 22 مليار دولار.

يشار إلى أنه على الرغم من الثروات النفطية الهائلة للمملكة العربية السعودية، إلا أنها لم تستطع منع تسلل الفقر إلى ملايين السعوديين، حيث تشير التقديرات والإحصاءات غير الرسمية إلى أن معدل الفقر في السعودية وصل إلى 25% من السعوديين، البالغ عددهم نحو 20 مليون مواطن، أي ما يعادل 5 ملايين مواطن ، وهو ما أكده تقرير أمريكي نشر في صحيفة الرياض قبل عدة سنوات.

ما يبرر زيادة معدلات الفقر في السعودية تخصيص أكثر من 30 مليار ريال في الموازنات العامة للمملكة، لبرامج معالجة الفقر والمخصصات السنوية المتعلقة بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والضمان الاجتماعي.

ورغم الإعلان عن هذه المبالغ إلا أن الحكومة السعودية لا تعلن عن أعداد الفقراء بشكل رسمي حتى يتاح للجميع قراءة حقيقية لواقع الفقر اجتماعياً وسياسياً.

الحكومة السعودية التي تتكتم على حقيقة الفقر سبق لها أن اعتقلت ثلاثة مدونين لنشرهم فيلمًا حول الفقر في السعودية. وبرغم انعدام الأرقام المنشورة من قبل المؤسسات السعودية، لدرجة أن قاعدة بيانات البنك الدولي خلت من بيانات الفقر التي تخص المملكة العربية السعودية. إلا أن بيانات لوزارة الشئون الاجتماعية تؤكد أن أكثر 1.5 مليون سعودي يستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي الذي تقدمه الوزارة، وتمثل مخصصات الموازنة لمواجهة برامج معالجة الفقر والبرامج الأخرى التي يستفيد منها المهمشون اجتماعيًا بالمملكة . وحسب الأرقام فإن مكة تعتبر من أكبر المناطق المستفيدة من برامج الضمان الاجتماعي بأكثر من 300 ألف حالة، تليها الرياض بحوالي 240 ألف حالة، فيما تعد الحدود الشمالية للمملكة من أقل المناطق استفادة من برامج الضمان الاجتماعي بحوالي 27 ألف حالة.