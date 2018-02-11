استقبل العلامة العُمانيّ الشيخ ، يوم السبت، الداعية والمفكر الإسلاميّ د.عدنان إبراهيم.

 

وتداولت حسابات عُمانية على “تويتر”، لحظة وصول د.عدنان إبراهيم لمنزل العلامة “الصوافي”، حيث ارتدى الزيّ العُماني التقليديّ.

 

وبدا العلامة “الصوافي” وهو يرحب بالدكتور .

 

 

وكان د.عدنان ابراهيم الذي وصل قبل أيّام في زيارةٍ إلى سلطنة عُمان، التقى بسماحة .

 

 

وتعدّ هذه الزيارة الثانية التي يقوم بها الدكتور والمفكر الاسلامي عدنان إبراهيم لسلطنة عثمان، وابتدأت بتاريخ 5 فبراير 2018 واستغرقت ستة أيام التقى فيها بالعديد من العلماء والمفكرين والدعاة وطلبة العلم.

وزار الدكتور عدنان إبراهيم يوم 5 فبراير 2018، قلعة الحزم الشهيرة بالرستاق.

ورحّب مغرّدون عُمانيون بزيارة د.عدنان إبراهيم إلى سلطنتهم.

 

 

 