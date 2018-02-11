استقبل العلامة العُمانيّ الشيخ حمود الصوافي، يوم السبت، الداعية والمفكر الإسلاميّ د.عدنان إبراهيم.

وتداولت حسابات عُمانية على “تويتر”، لحظة وصول د.عدنان إبراهيم لمنزل العلامة “الصوافي”، حيث ارتدى الزيّ العُماني التقليديّ.

وبدا العلامة “الصوافي” وهو يرحب بالدكتور عدنان ابراهيم.

الدكتور عدنان إبراهيم في زيارة لفضيلة الشيخ العلامة المربي حمود الصوافي في منزله في سناو. pic.twitter.com/VAxVXv2rIU — شبكة الزاجل العمانية (@zajel_oman) ١٠ فبراير، ٢٠١٨

زيارة الدكتور #عدنان_إبراهيم

لـ #شيخنا_الصوافي -حفظه الله ورعاه-

في بيته بمغدر سناو. يوم السبت

٢٤/جمادى الأولى/ 1439هـ pic.twitter.com/8hGhPQ5D3e — الشيخ حمود الصوافي (@Hmalsawafi) ١٠ فبراير، ٢٠١٨

وكان د.عدنان ابراهيم الذي وصل قبل أيّام في زيارةٍ إلى سلطنة عُمان، التقى بسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي.

لحظة لقاء الدكتور عدنان إبراهيم بسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي pic.twitter.com/FwVjy7u861 — عادل الكاسبي (@adil_alkasbi) ٧ فبراير، ٢٠١٧

وتعدّ هذه الزيارة الثانية التي يقوم بها الدكتور والمفكر الاسلامي عدنان إبراهيم لسلطنة عثمان، وابتدأت بتاريخ 5 فبراير 2018 واستغرقت ستة أيام التقى فيها بالعديد من العلماء والمفكرين والدعاة وطلبة العلم.

الدكتور والمفكر الاسلامي عدنان إبراهيم في زيارته الثانية للسلطنة والتي ابتدأت بتاريخ 5 فبراير 2018 واستغرقت ستة أيام التقى فيها بالعديد من العلماء والمفكرين والدعاة وطلبة العلم pic.twitter.com/VNTFKtT2lm — أبو أفلح العبري (@abu_aflah_) ١٠ فبراير، ٢٠١٨

وزار الدكتور عدنان إبراهيم يوم 5 فبراير 2018، قلعة الحزم الشهيرة بالرستاق.

عبر زيارته الثانية لعمان بتاريخ 5 فبراير 2018، الدكتور عدنان إبراهيم يزور قلعة الحزم الشهيرة بالرستاق. #بعدستي# pic.twitter.com/XId77x45ul — خليل أبو الخِل (@KAlhoqani) ١٠ فبراير، ٢٠١٨

ورحّب مغرّدون عُمانيون بزيارة د.عدنان إبراهيم إلى سلطنتهم.

الي ما يعرفه جيدا بيقول عماني 😀 — سعيد الجساسي (@1_aljassasi) ١٠ فبراير، ٢٠١٨

كاشخ الدكتور الله يحفظة ويحفظ شيخنا الصوافي — ALAZHAR ALHABSI (@alhabsi_alazhar) ١٠ فبراير، ٢٠١٨

يامرحبا مليوووون بالدكتور ذو العقل المستنير والفكر المتجدد..

والله إني أحبه من أعماق قلبي❤❤ — Jolian87 (@jolian87) ١١ فبراير، ٢٠١٨

ظفرتم بتلك الزيارة يا أهل سناو ✨👏🏻 — الأزهر الغريبي ⚖ (@azhr_ss) ١١ فبراير، ٢٠١٨