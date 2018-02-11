استمرارا لمسلسل (التطبيل والنفاق) الذي ينتهجه المسؤولون والإعلاميون بشتى المجالات تجاه النظام السعودي خوفا من بطشه أو طمعا في عطاياه، خرج المحلل الرياضي السعودي المعروف جمال عارف بـ”وصلة تطبيل” جديدة من نوع فاخر لـ”ابن سلمان”.

وقال المحلل الرياضي إن أندية الدوري الممتاز لكرة القدم ستتمنّى الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى بعد أن حمل اسم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وقال “عارف” خلال برنامج “أكشن يا دوري”:”يكفي فرق الدرجة الأولى أنها تشرّفت باسم ولي العهد.. وصارت الأندية الثانية ممكن تتمنى، ويمكن أندية المحترفين تتمنى ترجع تنزل إلى دوري الدرجة الأولى”.

وردَّ مقدم البرنامج، الإعلامي وليد الفراج على ضيفه : “قوية أنت أطلقت صاروخًا قويًا.. كلنا نحب الأمير محمد بن سلمان..”.

في التطبيل و النفاق

تغلب على الكل و فاق#تطبيل

المحلل #جمال_عارف :

أندية الدرجة الممتازة

تتمنى أن تهبط للدرجة

الأولى حتى تتشرف أن

تلعب في دوري ولي العهد

الأمير محمد بن سلمان !! pic.twitter.com/WU059597lr — ndo7a (@ndo7a) February 10, 2018

ودافع المحلل الرياضي المعروف عن حديثه بعد انتهاء البرنامج، وكتب على حسابه في موقع “تويتر” “للتوضيح: “عندما قلت إن الأندية ستتمنى الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى بمسماه الجديد سيكون أهون عليها عندما كان يسمّى دوري المظاليم، هذا ما قصدت”.

للتوضيح : عندما قلت ان الاندية التي ستتعرض للهبوط للدرجة الاولى بمسماه الجديد سيكون اهون عليها عندما كان يسمى دوري المظاليم .

هذا ماقصدت ! — جمال عارف (@jamal_arif1) February 10, 2018

وأعلنت الهيئة العامة للرياضة، الجمعة، إطلاق اسم الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، على دوري أندية الدرجة الأولى، ليصبح دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.

ويبدو أن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية أراد مجاملة سيده “ابن سلمان” وإثبات ولائه له أكثر وأكثر، فزاد في جرعة “التطبيل” وخرج ليعلن إطلاق اسم ولي العهد السعودي على دوري أندية الدرجة الأولى، ليصبح دوري “الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى”.

وأصدر “آل الشيخ” أول أمس، الجمعة، عدة قرارات خاصة بكرة القدم السعودية، كان من ضمنها إطلاق اسم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، على دوري الدرجة الأولى، ليصبح دوري “الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى”.