تداول ناشطون سعوديون عبر هاشتاغ “#مواطن_يتزوج_4مغربيات”، نبأ غير مؤكد حول قيام سعوديّ بالزواج من 4 فتيات مغربيات، ما أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الإجتماعيّ.

وتفاعل عدد كبير من المغردين والمغردات مع الهاشتاغ، والذي أُطلق لمناقشة القضية، وجاء في المرتبة الثانية بين الهاشتاغات الأعلى تداولًا الأحد.

ولوحظ في كثير من تغريدات السعوديين عنصرية تُجاه الفتيات المغربيات. فيما تساءل آخرون عن سبب ذلك!؟.

#مواطن_يتزوج_4مغربيات ابثرتونا بهالمغربيات كأنهن حور عين قسم بالله ظفر اصبع رجل سعوديه عندنا تساوي جمال الدنيا وما فيها — ذبحني غلااك (@CA515) ١١ فبراير، ٢٠١٨

#مواطن_يتزوج_4مغربيات🙁بنات وعيال ودي اعرف ليش تكرهون المغربيات وش الفرق بينهم وبين الدول الباقيه ترى بالاخير بنات زيهم زينا عادي بعدين ما اخذ مغربيه الا وربي كاتبها من نصيبه — هنو 🕊 (@hanooo_80) ١١ فبراير، ٢٠١٨

#مواطن_يتزوج_4مغربيات

الله يهب له عقل 🤣👋

مسحور ماهو في وعيه ابد

والا لو صاحي وفِي عقله وحده

سعوديه شيخه تكفي عنهم كلهم

يالخبل عود جاي تراك بتندم

خذو عقلك ومالك وشبابك يالهامل 😂#كززززززابين

يابتوع الهشتاج 😜 — Man🕉 (@Vip__Qip) ١١ فبراير، ٢٠١٨

#مواطن_يتزوج_4مغربيات يخسون والله ماناخذ الا سعوديه نظافه واناقه وجمال ودلال ودلع ومو ناقصها شي الحمدلله ع النعمه والحمدلله على بناتنا — خالد الروقي (@L6622L) ١١ فبراير، ٢٠١٨

#مواطن_يتزوج_4مغربيات

وش هالدلاخة ؟

خذ سعودية وحدة عنهن كلهن !

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بنات اسألكم بالله كييييييييييف ؟ ❤ — ابو نورة الهلالي (@hfc_bar7) ١١ فبراير، ٢٠١٨