تداول ناشطون سعوديون عبر هاشتاغ “”، نبأ غير مؤكد حول قيام سعوديّ بالزواج من 4 فتيات مغربيات، ما أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الإجتماعيّ.

 

وتفاعل عدد كبير من المغردين والمغردات مع الهاشتاغ، والذي أُطلق لمناقشة القضية، وجاء في المرتبة الثانية بين الهاشتاغات الأعلى تداولًا الأحد.

 

ولوحظ في كثير من تغريدات السعوديين عنصرية تُجاه . فيما تساءل آخرون عن سبب ذلك!؟.